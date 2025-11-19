Slušaj vest

Tjurdenjev je, obraćajući se zaposlenima, naglasio i da se očekuje da na osnovu tih razgovora u narednim danima bude upućen zahtev OFAC-u za dobijanje nove licence za nastavak rada.

Zahtev za licencu za rad dok traju pregovori

Ta licenca bi omogućila NIS-u da nastavi normalno da funkcioniše dok traju razgovori o trajnom i održivom rešenju.

Turdenjev je potvrdio da je 14. novembra dobio licencu američkog OFAC-a kojom je zvanično odobreno otvaranje pregovora akcionara i drugih zainteresovanih, kao i da je rok za to 13. februar. Akcionari, kako je navedeno u dokumentu, aktivno vode pregovore sa svim zainteresovanim stranama.

- Želim da vam poručim da kompanija čini sve što je u njenoj moći da zaposleni što manje osete posledice ove situacije. Svesni smo da period kroz koji prolazimo nije lak i zato vam zahvaljujem na strpljenju i razumevanju. Doprinos svakog od vas je ključan kako bismo održali stabilnost kompanije u ovim uslovima. Zato je važno da nastavimo da svoj posao obavljamo odgovorno i profesionalno. Ponosan sam na naš tim – poručio je Kiril Tjurdenjev svojim zaposlenima.

Sigurno snabdevanje tržišta

U obraćanju direktor NIS-a je istakao, da je kompanija, uprkos izrazito izazovnom periodu, uspela da očuva sigurnost snabdevanja domaćeg tržišta naftnim derivatima i pritom ostvari solidne poslovne rezultate.

- Od trenutka uvođenja sankcija, naši potrošači gotovo da nisu osetili posledice ove situacije – rekao je Tjurdenjev.

U obaveštenju je navedeno da je u proteklom periodu NIS imao veliku podršku Vlade Srbije.

