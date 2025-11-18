Oglasio se MOL za Kurir Biznis: Evo šta kažu o najavi Petera Sijarta da bi mogli da kupe NIS
Povodom izjave mađarskog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta da bi mađarska energetska kompanija MOL mogla da preuzme deo Naftne industrije Srbije (NIS), budući da se zbog ruskog većinskog vlasništva na kompaniju odnose američke sankcije, Kurir Biznis je kontaktirao centralu ove kompanije u Budimpešti i zatržio potvrdu te informacije.
Zanimalo nas je i da li je MOL otpočeo pregovore sa Rusima o kupovini dela vlasništva u NIS, kao i dokle se sa tim stiglo, a iz sedišta te kompanije smo dobili odgovor:
- Ne možemo da komentarišemo ovu izjavu - kratko su odgovorili iz MOL-a.
Podsetimo, Peter Sijarto je u ponedeljak rekao da bi u prodaji NIS-a i MOL mogao da igra ulogu.
- U Srbiji su Rusi većinski vlasnik naftne kompanije i oni su pod sankcijama, tako da i Srbi moraju nešto da urade. Teoretski, MOL bi mogao da igra ulogu u tome, jer je jedna od najjačih energetskih kompanija u regionu - rekao je Peter Sijarto u emisiji "Vreme istine", a prenele su RIA Novosti.