Slušaj vest

Povodom izjave mađarskog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta da bi mađarska energetska kompanija MOL mogla da preuzme deo Naftne industrije Srbije (NIS), budući da se zbog ruskog većinskog vlasništva na kompaniju odnose američke sankcije, Kurir Biznis je kontaktirao centralu ove kompanije u Budimpešti i zatržio potvrdu te informacije.

Zanimalo nas je i da li je MOL otpočeo pregovore sa Rusima o kupovini dela vlasništva u NIS, kao i dokle se sa tim stiglo, a iz sedišta te kompanije smo dobili odgovor:

- Ne možemo da komentarišemo ovu izjavu - kratko su odgovorili iz MOL-a.

Podsetimo, Peter Sijarto je u ponedeljak rekao da bi u prodaji NIS-a i MOL mogao da igra ulogu.