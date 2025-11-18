Slušaj vest

Dok god se iz Centralnog registra ne izbriše rusko vlasništvo u NIS-u, dok se ne postavi novi direktor i novi nadzorni odbor sačinjen od ljudi koji nemaju veze s Rusijom, dotle nam Amerikanci neće skinuti sankcije, tvrdi za Kurir ekonomista i stručnjak za strane investicije Milan Kovačević.

Prema njegovim rečima, tek tada ćemo moći reći da smo rešili problem, a do tada može da nas zadesi više različitih scenarija. Podsetimo, Vlada je više puta saopštila da rafinerija u Pančevu može da radi nesmetano do 25. novembra.

- Sankcije su već stupile na snagu, mi već ne možemo kupovati naftu, a rafinerija može da radi dok ne potroši zalihe. Od tog momenta mi moramo kupovati derivate iz drugih zemalja. Sad ne možemo ni da izvozimo derivate jer ih više ne proizvodimo, a potrebni su za saobraćaj, industriju, grejanje... Ovaj put je jasno da će sankcije trajati dok god ruska strana ima ikakvog uticaja na NIS, bilo kao vlasnik, bilo kao suvlasnik, ili dok su njihovi ljudi u upravi kompanije - ističe Kovačević.

Brojne teškoće

Prema njegovim rečima, Srbija će imati još dosta teškoća pre nego se situacija sa NIS-om reši.

- Mi već sad kupujemo derivate skuplje nego dok smo ih mi proizvodili, to će pogoditi privredu i standard stanovništva. Očito je da dosad Rusi nisu bili spremni da prodaju, odnosno verovatnije je da su tražili previsoku cenu ili su rekli da uopšte neće da prodaju. U poslednje vreme se pominje da bi to koštalo mnogo. Rusija je dala neku indikaciju da je spremna da proda NIS-a, a drugo pitanje je ko bi ga kupio. Verovatno neko ko nije nimalo vezan za Kinu, Indiju i Rusiju, već neko blizak NATO zemljama - kaže Kovačević.

Prelomni dani

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Dragan Đuričin smatra da se Srbija nalazi u prelomnom trenutku po pitanju NIS-a i da država mora da se opredeli za ono što je njena egzistencijalna potreba, a to je energetska sigurnost. On rešenje za aktuelnu situaciju vidi u spremnosti Srbije da kupi većinski udeo u vlasničkoj strukturi kompanije.