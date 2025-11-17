Slušaj vest

- U Srbiji su Rusi većinski vlasnik naftne kompanije i oni su pod sankcijama, tako da i Srbi moraju nešto da urade. Teoretski, MOL bi mogao da igra ulogu u tome, jer je jedna od najjačih energetskih kompanija u regionu - rekao je Peter Sijarto u emisiji „Vreme istine“, prenosi RIA Novosti.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je ranije danas da očekuje rešenje za NIS tokom ove nedelje. Ona je u subotu navela da je Srbija od SAD dobila obaveštenje da NIS "nije dobio ni jedan dan“ da nastavi poslovanje u postojećoj strukturi i da Vašington „nedvosmisleno traži kompletnu promenu vlasništva ruskih akcionara".

