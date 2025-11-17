- U Srbiji su Rusi većinski vlasnik naftne kompanije i oni su pod sankcijama, tako da i Srbi moraju nešto da urade. Teoretski, MOL bi mogao da igra ulogu u tome, jer je jedna od najjačih energetskih kompanija u regionu - rekao je Peter Sijarto u emisiji „Vreme istine“, prenosi RIA Novosti.