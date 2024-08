ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Poseta Makrona važna zbog razgovora o dugoročnoj energetskoj sigurnosti

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je danas gostujući na televiziji Pink da je poseta predsednika Makrona Srbiji važna zbog dijaloga sa tom zemljom o dugoročnoj saradnji u obezbeđivanju energetske sigurnosti. - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom o energetskoj saradnji i dugoročnom obezbeđivanju energetske sigurnosti u naredne dve do tri decenije. Francuska je najveći nuklearni operater u svetu i zemlja od koje možemo mnogo da naučimo, razmenjujemo znanja i iskustva. Za razliku od Nemačke koja je donela odluku o gašenju nuklearnih elektrana, što je za posledicu imalo uvoz električne energije iz Francuske, oni nisu gasili nuklearne kapacitete koji se između ostalog nalaze i u našem okruženju u Bugarskoj, Rumuniji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji. Francuska je ostala tvrdoglava kao što smo i mi pre nekoliko godina kada je u pitanju gašenje termokapaciteta. Energetska kriza je potvrdila da je to bilo ispravno i da pažljivo moramo da planiramo prelazak na obnovljive izvore energije, što želimo da radimo, ali moramo da obezbedimo dovoljno energenata i električne energije za sigurno i stabilno snabdevanje, u čemu nam Francuska može pomoći - rekla je ministarka. Ona je naglasila da su se u javnosti širile neistine da će Srbija uvoziti nuklearni otpad iz Francuske i da to nije moguće. - Lako je proverljivo šta piše u konvencijama Ujedinjenih nacija, direktivama Evropske unije, francuskim i srpskim zakonima. Nije istina da Francuska ima interes da izvozi nuklearni otpad u Srbiji niti je moguće da mi uvozimo i skladištimo nuklearni otpad. Mediji koji sebe smatraju objektivnim lako mogu da provere ove informacije, a ne da nastavljaju da namerno obmanjuju građane i šire paniku protiv čega ćemo se boriti činjenicama i argumentima - rekla je ministarka. Dodala je da je ove nedelje ekspertska misija Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) posetila Beograd i razgovarala sa predstavnicima naših institucija.

- Od 2001. godine postoji saradnja sa IAEA sa kojom smo razgovarali o nameri Srbije da koristi nuklearnu energiju u kontekstu obezbeđivanja dugoročne energetske sigurnosti - rekla je ona. Ministarka je demantovala navode ekološkog analitičara Igora Radoševića koje je naveo da se planira otvaranje 20 do 30 rudnika litijuma u Srbiji. - Na teritoriji cele Srbije samo na jednoj lokaciji u dolini Jadra postoje overene rezerve minerala litijuma i bora i nigde više, niti se vrše istraživanja litijuma. Projekat Jadar se razvija duže od 20 godina i rudnik i dalje nije otvoren, toliko o istinitosti navoda da će biti otvoreno na desetine rudnika litijuma - poručila je ministarka.

BiznisKurir.rs