Naglasila je da naredni dani nose ključan značaj za buduće poslovanje NIS-a i odnose sa stranim partnerima:

- Imamo par dana vremena da sačekamo odluku ruskih partnera, a ono što je jasno u odluci američke vlade je da se mora promeniti vlasništvo. I da moraju početi pregovori između ruske strane i azijskih i evropskih partnera. Onih koji one izaberu. Mi ćemo te razgovore podržati, samo oni moraju biti veoma brzi. Moramo se obratiti američkoj vladi brzo, da bi dobili novu licencu za nastavak rada NIS-a, zato što je rafinerija u Pančevu za nas od vitalnog značaja.

Ministarka je naglasila da je stabilan rad rafinerije apsolutni prioritet za energetsku bezbednost države:

Foto: BoBa Nikolić

- Rafinerija mora da radi i u slučaju da dođe do kratkog prekira rada, mi rezervi imamo dovoljno. Vredno smo radili da ih stvorimo. 188334 tone dizela, samo državnih rezervi, tu ne računam vojne rezerve. Što se tiče mazuta, 68.000 u državnim rezervama, plus 60.000 tona koje ima EPS. Benzina 19.145 tona, takođe državne i robne rezerve.

Dodala je da su nove isporuke već obezbeđene i da stižu prema planu:

- Očekujemo nove isporuke tokom decembra od 35000 tona dizela i 5300 tona kerozina, koje su ugovorene ranije.

Govoreći o dugoročnoj strategiji, Đedović je istakla da je cilj očuvanje stabilnosti i partnerstava, uz zaštitu državnih interesa:

- Razmišljamo dugoročno, da ne ugrozimo našu državu. Imamo svega dovoljno, ali rešenje se mora naći, i mora se brzo naći. Zato što ne smemo da ugrozimo interese naše države i građana. Ostaćemo dobri partneri, pre svega Ruskoj Federaciji. Bili smo strpljivi i uradili smo sve što su tražili od nas, u smislu prenosa određenih akcija i promena menadžmenta. Nadamo se da će nam oni pomoći da nađemo trajno rešenje, zato što mi našu zemlju ne smemo da ugrozimo. Moramo biti odgovorni i ponašati se u skladu sa interesima naše države. Naravno, da nikome ništa ne otimamo, pošto to nije odluka koju naša zemlja želi da donese.