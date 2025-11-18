Slušaj vest

Premijer prof. dr Macut i ministarka Đedović Handanović konstatovali su na sastanku u Vladi Srbije da je snabdevanje tržišta energentima i dalje stabilno i da se svakodnevno analiziraju mere neophodne za očuvanje kontinuirane isporuke nafte i naftnih derivata.

Predsednik Vlade prof. dr Macut podvukao je da je od izuzetne važnosti koordinacija svih državnih institucija i njihovo pravovremeno reagovanje kako bi se predupredili veći poremećaji na tržištu.

Foto: Slobodan Miljević

Ministarka Đedović Handanović istakla je da država radi na dopremanju 38.000 tona benzina i oko 66.000 tona dizela, kao i 86.000 tona sirove nafte za potrebe državnih rezervi, kako bi se povećala sigurnost snabdevanja u nedeljama koje dolaze.

Ministarka je izvestila premijera da se svakodnevno prati razvoj pregovora koje ruski vlasnici vode sa potencijalnim partnerima, da bi se što pre stvorili uslovi za produženje licence za rad NIS-a i Rafinerije u Pančevu, a koje će morati da odobri i američka administracija.

Resorna ministarka sa naftnim kompanijama sagledava situaciju na tržištu i na dnevnom nivou obaveštava Vladu, predsednika Republike i javnost Srbije.