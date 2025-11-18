Slušaj vest

Da li će sudbina NIS-a biti rešena do kraja nedelje? U javnosti se iznose moguća rešenja, ali ono što je neporecivo, jeste američki zahtev da Rusi potpuno izađu iz NIS-a. Moskva radi u tišini, dok su Amerikanci rekli šta imaju.

O tome šta će se dešavati narednih dana i koji vlasnik je prihvatljiv govorili su gosti Kurir televizije: prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i politički analitičar, prof. dr Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost i prof. Milan Petričković, Fakultet političkih nauka.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

- Upali smo u problem, a niti smo ga izazvali, niti smo se posvađali sa nekim, niti imamo sa nekim lošim odnose. Da nije bilo administracije Bajdena, do ovog problema ne bi ni došlo. Mi nismo otimači i mi nećemo da otimamo ničiju imovinu. To niko ne radi u svetu. Zamislite da mi napravimo presedan pa da uzmemo rusku imovinu. Moramo da izbegnemo to. Amerikanci su nama uveli sankcije, a ne Rusi. Rusi hoće da izađu nama u susret ali mi ne znamo kako. Oni hoće da prodaju svoj deo, a da neće ja bih zauzeo loš stav prema njima. Ekstremne izjave za jednu ili drugu stranu kvare posao svima. Ako ništa ne uspe, rešenje je da probamo to da otkupimo po mnogo većoj ceni. Treba izbeći otkupljenje, nije ni nama najlakše baciti novac - kaže Deđanski.

Kajtez kaže da mi najprihvatljivije rešenje bilo da se nađe kupac koji će biti prihvatljiv i jednoj i drugoj strani:

- Verujem da pregovori između Amerikanaca i Rusa postoje sve vreme. Bila je rasprava o Gazi, ni Rusija ni Kina nisu želele da upotrebe pravo veta. Ali je ispoštovan Trampov kontroverzni plan i zamisao Gaze kao mirovnog uspeha - kaže Kajtez i dodaje:

- Mislim da će ispod površine vidljivoga, veliki igrači naći rešenje. Nama je svako rešenje prihvatljivo pod uslovom da se ne smrzavamo i da imamo protok energenata. Postoji ovde garnitura, koja čeka da sve najgore izlije na Ruse. Mislim na nevladin sektor. To misli i opozicija, ali oni misle sve ono što je najgore po Srbiju. Nikad od opozicije nismo čuli ništa dobro.

Stabilno energetsko snabdevanje = društvena stabilnost

Republika Srbija ima 29,87 odsto vlasništva u kompaniji NIS, Petričković kaže da bi smo bili u boljoj poziciji da smo zadržali 50 odsto vlasništva:

- Možda će u nekom momentu doneti neku odluku i možda će postojati šaptači koji imaju plan. Za nas nije dobar izbor kupaca, pitanje je ko bi bio bolji. Mi smo ovde kolateralna šteta, nalazimo se u tektonskoj zoni a svaku vrstu minimalnih pokreta plaćamo kao ceh. Teško je sa mnogo gladnih usta nahraniti sve. Samo da su tada podelili imovinu 50%-50%, bilo bi nam mnogo lakše. Pitanje stabilnog energetskog snabdevanja je ključno. Ono se reflektuje na društvenu stabilnost takođe - kaže Petričković i dodaje:

Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

- Ali, imamo i unutrašnje izazvane probleme a to izaziva deo interesnih grupa, nevladin sektor i opozicija. Bilo bi opasno da se opredelimo na istok ili zapad. Opasno je kada se ostane na samo jednoj strani. Zapadna opcija nam je okrenula leđa i 1999. godine nas je satrla osiromašenim uranijumom. Sterilitet, trudnoće, veliki procenat malignih oboljenja, sve ćemo to doživljavati. Na vrhu države stoji vruć krompir i njima je veoma teško. Mislim da će predsednik Vučić da preseče. Biće sigurno neki prijatelj Amerike kupac, a ne prijatelj Rusije.

Deđanski dodaje da niko ne može da ospori Rusiju kao tradicionalnog srpskog prijatelja.

- Mi moramo da se držimo srpske stolice. Vidimo razumevanje u Rusima jer traže kupca. Mi ne znamo da li to može biti brzo. Dolazimo do ekonomskog parametra, mi smo to prodali jeftinije. Sada su Rusi u to uložili i vredi mnogo. Treba da prodaju nekom, a ograničeni su sa svih strana: ne znaju kome da prodaju, koliko itd. Mi ovako mali nismo uveli sankciji pored svih pritisaka. A oni su nas podržali u Savetu bezbednosti. Mislim da zbog toga treba da nam omoguće da imamo po povoljnoj ceni gas - kaže Deđanski i dodaje da je narod Srbije uplašen:

- Blokaderi su u jednom momentu hteli da prodaju naftu da bi izazvali dodatan strah. Država je uradila vrhunski posao i rezerve su pune. Možemo 4,5 meseci da živimo. Ali, sankcije ruskoj firmi nisu sankcije Srbiji kao državi. Mi možemo da kupimo gas na nekom drugom mestu. Stvar je u tome da izađemo neoštećeni jer u ovome nismo krivi.

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

Kajtez dodaje i da je za dogovor potrebno dve strane:

- Najbolje od svega je što mi to možemo da kupimo, ali veliki igrači imaju velike ciljeve, a mi smo tu gde jesmo. Mi smo na liniji vatre. Veliki narod ali smo malobrojni. Mi na čelu države imamo srpskog domaćina, imamo rezerve nafte.

