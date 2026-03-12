Slušaj vest

Direktorka marketinga i korporativnih poslova u kompaniji Er Srbija Bojana Knežević izjavila je danas, na regionalnoj konferenciji avio-kompanija ERA u Beogradu, da je nacionalni avio-prevoznik u protekloj godini realizovao veliki broj projekata društvene odgovornosti sa ciljem stvaranja inkluzivnosti i doprinosa zajednici.

- Jedan od najinspirativnijih projekata imao je za cilj da deci koja nikada nisu letela omogućimo da prvi put polete. Za nas koji profesionalno živimo avijaciju, letenje je nešto uobičajeno, ali za nekoga ko nikada nije leteo, a posebno za porodice iz osetljivih grupa, to je bio poseban trenutak - rekla je Knežević u okviru sesije "Regionalne avio-kompanije podržavaju svoje zajednice".

Povodom Međunarodnog dana porodice, srpska nacionalna avio-kompanija je u saradnji sa Fondacijom SOS Dečija sela Srbija organizovala projekat pod nazivom "Moj prvi let Er Srbijom – putovanje za pamćenje" u okviru kojeg su deca iz socijalno-ugroženih porodica dobila priliku da prvi put dožive iskustvo letenja avionom.

- Er Srbija je 14. maja 2025. godine organizovala let za 25 dece od Niša do Beograda. Za njih, to je bio prvi let i način da shvate da nebo nije granica, već prilika - rekla je Knežević.

U Beogradu je juče počela dvodnevna regionalna konferencija avio-kompanija ERA, a svečanom otvaranju prisustvovao je i prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Konferencija je okupila članove evropskih regionalnih avio-kompanija, među kojima je i Er Srbija. Događaj je prilika za umrežavanje, koja će omogućiti učesnicima da se povežu sa kolegama iz članstva ERA i predstavnicima više od 220 kompanija iz vazduhoplovnog ekosistema, uključujući i rukovodioce iz 55 avio-kompanija članica ERA.