Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov prilikom posete Kruševcu obišla je dve nove kotlarnice u osnovnim školama u selima Sušica I Jasika, čiji je prelazak na ekološki prihvatljiviji mergent - gas, poboljšao I kvalitet vazduha.

U ime Gradske uprave Kruševca obratila se zamenica gradonačelnik Snežana Radojković.

Foto: Grad Kruševac

- Kruševac je tokom 2025. godine od Ministarstva za zaštitu životne sredine dobio sredstva za konverziju kotlova sa čvrstog goriva za kotlove na gas, za koje svrhe je izdvojeno skoro 12 miliona dinara. Ovo nije jedina pomoć njihovog ministarstva. Za sve projekte za koje je Grad aplicirao, bilo da je u pitanju uklanjanje divljih deponija, pošumljavanje, aktivnosti vezane za park prirode "Osredak“, sve je bilo realizovano u kratkom vremenskom roku - izjavila je ona.

Foto: Grad Kruševac

Ministarka Pavkov je u Jasici izjavila da su prelaskom sa lož ulja na gas obezbeđeni bolji uslovi ne samo za đake i školsko osoblje, već i za građane ovog sela i Rasinskog okruga, jer više nema zagađenja, a škole će prelaskom na gas ostvariti i značajnu uštedu od oko 50 odsto.

- Ovo je direktna mera koja doprinosi unapređenju kvaliteta vazduha za učenike u osnovnim školama „Velizar Stanković Korčagin“ u selu Sušica i OŠ „Stanislav Binički“ u Jasiki, gde boravi preko 380 dece školskog i predškolskog uzrasta. Ovo je konkretna mera koju je realizovalo Ministarstvo zajedno sa predstavnicima grada, a koja je već dala vidljive i merljive efekte na unapređenje kvaliteta vazduha u ovom kraju Srbije.

Foto: Grad Kruševac

Ministarstvo zaštite životne sredine je u Kruševcu realizovalo niz značajnih projekata u cilju očuvanja i zaštite životne sredine, kao što su zamene kotlova u javnim ustanovama, ložišta u domaćinstvima, očišćeno je na desetine deponija i realizovani važni projekti pošumljavanja.

- Nastavićemo da radimo zajedno sa predstavnicima Grada, koji zaista ulažu značajne napore da se ekološki projekti realizuju u kratkom vremenskom roku. Drago mi je da su aplicirali i ove godine za zamenu kotlova u još nekoliko javnih ustanova, a radićemo zajedno i na projektu regionalnog upravljanja otpadom. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za regionalnu deponiju napreduje izuzetno dobro, a Ministarstvo je u potpunosti na raspolaganju kako Gradu Kruševcu, tako i celom Rasinskom okrugu kako bi zajedno unapredili kvalitet života naših građana - istakla je ministarka.

Foto: Grad Kruševac

Direktor OŠ „Stanislav Binički“ Ivan Pelaić je izjavio:

- Ostala nam je još izrada termofasade u matičnoj školi. U prošle 4 godine važni radovi na našim područnim odeljenjima su završeni, odrađena je termoizolacija i promena kotlova, Ulaganja su bila na značajnom nivou za nas.

Ministarka Pavkov zaključila je da je saradnja Kruševca i Ministarstva zaštite životne sredine , pravi primer da kada Ministarstvo ima sistemski pristup rešavanju problema, a grad sluha za realne potrebe građana, rezultate mogu da osete i vide svi.