Ministarka Đedović Handanović u Smederevu: Skladište se naftni derivati u novim rezervoarima
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović obišla je novoizgrađene rezervoare za skladištenje naftnih derivata u Smederevu, koji su danas počeli da se pune prvim količinama evro dizela.
„Šest novih rezervoara koji su izgrađeni u Smederevu značiće dodatnu energetsku sigurnost za naše građane i privredu. Prve količine već su počele da stižu brodovima, oko 9.500 tona je već u procesu zapunjavanja, a do kraja nedelje stići će ukupno 26.000 tona evro dizela“, rekla je ministarka.
Od ukupno šest izgrađenih rezervoara, četiri su puštena u rad na kraju 2025. godine i u njima će biti uskladišteno oko 64.000 tone evro dizela. „Do sredine februara biće puštena u rad i preostala dva rezervoara, kad se prikupe odobrenja nadležnih institucija i u njima će biti još oko 32.000 tona goriva, što će ukupno biti oko 96.000 tona naftnih derivata“, navela je ministarka.
Prema njenim rečima, obavezne rezerve naftnih derivata u prethodne tri godine povećane su sa 33 dana prosečnog dnevnog uvoza na sadašnjih 52 dana. „Cilj nam je da u toku ove godine povećamo rezerve za dodatnih 15 dana, odnosno blizu 70 dana prosečnog dnevnog uvoza, što će biti dvostruko više nego pre četiri godine“, precizirala je Đedović Handanović.
Podsetila je i da je najveći deo radova na skladištu naftnih derivata u Smederevu završen u poslednje dve i po godine. „Ljudi iz Ministarstva na dnevnom i nedeljnom nivou pratili su ovaj projekat. Jednako posvećeno radimo i radićemo i na drugim projektima, jer je upravo snažan energetski sistem „kičma“ naše privrede, a veća proizvodnja energije i veća sigurnost u snabdevanju su temelj za visoke stope privrednog rasta“, navela je ministarka.
Ministarka je navela i da u Srbiju blizu 100 dana nije ušla ni kap sirove nafte, zbog američkih sankcija prema ruskom vlasniku NIS-a, ali da zahvaljujući pripremljenosti države i rezervama koje su povećane u prethodne tri godine, građani nisu osetili nikakve posledice.
„Iza onoga što svi vidimo - da nema nikakvih nestašica, kantica i sl. - stoji nešto što se manje vidi, a to je ogroman rad ljudi u državnim institucijama, koji su prethodnih meseci uložili ogroman trud za analizu i planiranje, da se aktiviraju naše rezerve, da olakšamo uvoz, da građani ne bi osetili nikakve posledice. Naša država je na čelu sa predsednikom Srbije vodila diplomatsku borbu u prethodnih godinu dana, najpre za odlaganjem sankcija, a onda i da u aranžmanu ruskog vlasnika i budućeg kupca, MOL-a, izborimo najviše što možemo za našu državu, da zaštitimo naše interese kroz povećanje vlasničkog udela, da imamo veću kontrolu nad odlukama kompanije, kao i veće prihode od profita nego što smo imali 2008. godine“, navela je ministarka.
Svi izgrađeni rezervoari u Smederevu su u vlasništvu Republike Srbije, od čega sa dva Uprave za rezerve energenata u sastavu Ministarstva, a četiri su izgrađena za potrebe robnih rezervi, kojima upravlja Republička direkcija za robne rezerve.
Rezervoare za naftne derivate u Smederevu zajedno sa ministarkom Đedović Handanović obišla je gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović.
Biznis Kurir