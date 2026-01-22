Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović oglasila se na Instagramu povodom ključnih koraka u realizaciji reverzibilne hidroelektrane Bistrica, jednog od strateški najvažnijih energetskih projekata za Srbiju. Ona je istakla planove za početak pripremnih radova tokom ove godine, očekivanja u vezi sa izdavanjem građevinske dozvole, kao i značaj saradnje sa japanskim partnerima u obezbeđivanju finansijskog okvira i dinamike realizacije projekta.

Dubravka Đedović (5).png
Foto: Printscreen/Instagram/dubravka.djedovic

- Ove godine započinjemo pripremne radove za izgradnju reverzibilne hidroelektrane Bistrica, a početkom 2027. ocekujemo i građevinsku dozvolu za glavne radove.

Od japanskih partnera su nam potrebni jasni okviri finansiranja i dinamika narednih koraka, kako bismo što pre ušli u fazu realizacije, što sam i naglasila u današnjem razgovoru sa delegacijom Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), koju je predvodio direktor JICA za Evropu, Takahiro GotoRHE Bistrica je strateški važan projekat za energetsku stabilnost Srbije.

Izgradnja ove elektrane u velikoj meri utiče na integraciju proizvodnje iz solarnih i vetroelektrana koje su u izgradnji ili je njhova izgradnja planirana. To čini izgradnju Bistrice, kao „prirodne baterije“ za skladištenje energije, posebno značajnom za ostvarenje ciljeva u procesu dekarbonizacije - napisala je ministarka Đedović Handanović.

