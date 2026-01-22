Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sa mađarskim premijerom Viktor Orban razgovarao o budućnosti Naftne industrije Srbije (NIS) i izrazio očekivanje da bi konačni ugovor između ruskih i mađarskih partnera mogao da bude zaključen do sredine marta.

Vučić je, u izjavi novinarima u Davosu, gde učestvuje na Svetski ekonomski forum, naveo da se do kraja januara očekuje i njegov detaljniji sastanak sa Orbanom, na kojem će biti temeljno analizirana sva pitanja u vezi sa NIS-om.

- Verujem da će konačni ugovor između Rusa i Mađara biti završen do sredine marta i da ćemo u međuvremenu dobiti operativnu licencu - rekao je Vučić.

Kako je dodao, tokom razgovora sa mađarskim premijerom bilo je reči i o daljim mađarskim investicijama u Srbiji, bilateralnim odnosima dve zemlje, kao i o zajedničkom pozicioniranju po ključnim geostrateškim pitanjima u savremenim globalnim okolnostima.

Vučić je istakao da su razmenili mišljenja i o aktuelnim dešavanjima u Davosu, kao i o porukama koje se čuju na marginama foruma.

- Za očekivati je da se večeras pokaže snažno evropsko jedinstvo u očuvanju integriteta Grenlanda. Ipak, mislim da je ovo samo jedan mali intermeco. Razgovarao sam i sa veoma uticajnim ljudima iz Sjedinjenih Država i Evrope i čini mi se da se nastavak velikih geopolitičkih pomeranja tek očekuje. Zato, iako smo danas zadovoljni što još nema sankcija, sa tom srećom treba biti oprezan - poručio je predsednik Srbije.