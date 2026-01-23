Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović ocenila je danas da to što je američki OFAK do 20. februara produžio operativnu licencu za rad Naftnoj industriji Srbije (NIS) predstavlja veliku pobedu države kao i da je time dobijeno dodatno vreme da se nastave pregovori između Gaspromnjefta i MOL-a, da se dođe do održivog rešenja.

Đedović je istakla da produženje operativne licence NIS-u od strane Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAK) pokazuje i da je država uspela u onome za šta se borila prethodnih meseci.

"To je takođe pobeda naših građana, jer su verovali svojoj državi, jer su verovali da neće biti problema sa gorivom, da neće biti kantica. Nisu pravili nijednog momenta zalihe, nije nijednog momenta bilo nestašica. Dobili smo dodatnih skoro mesec dana, da NIS može da nastavi da operativno radi, da može da se snabdeva putem Jadranskog naftovoda (JANAF), da sirova nafta može da nastavi da dolazi u Srbiju", rekla je ministarka za TV Pink.

Podsetila je da dotoka sirove nafte nije bilo skoro 100 dana i ocenila da je tokom tog perioda očuvano tržište i da nestašica nije bilo.

Dodala je da je od ponovnog početka isporuke isporučeno oko 130.000 tona sirove nafte u Pančevo i da rafinerija radi, tako da će, dodaje, prvi dizel i naftni derivati biti na tržištu 27. februara.

"Nastaviće NIS da doprema sirovu naftu, nekih 160.000 tona je već planirano, za to su ponude stigle tokom ove nedelje. Takođe će država moći zanovi svojih 86.000 tona sirove nafte, koju smo iskoristili iz obaveznih rezervi da bi premostili ovu tešku situaciju u kojoj smo bili", rekla je Đedović Handanović.

Navela je da je dobijeno i dodatno vreme da se nastave pregovori između Gaspromnjefta i MOL-a, da se dođe do održivog rešenja.

"Ipak smo na putu održivog rešenja, NIS je za nas ključna kompanija. Mi smo uspeli da u ovom periodu i tokom ovih pregovora i poboljšamo u budućnosti poziciju Srbije kada je NIS u pitanju", zaključiča je ministarka.

Đedović Handanović izjavila je da su razgovori o rešenju za Naftnu industriju Srbije bili teški, ali da se Srbija ničega nije odrekla niti je izašla u susret svim zahtevima mađarskog partnera, MOL-a.

"Teški su bili ti razgovori, veoma intenzivni. Da kažem, mi u kratkom roku smo morali da se dogovaramo oko veoma važnih stvari. Nismo se odrekli mogućnosti da povećavamo našu rudnu rentu u budućnosti kada je pre svega eksploatacija nafte u pitanju".

Naglasila je da se nismo odrekli ni nekih drugih stvari niti izašli u susret svim zahtevima koje su, kako je rekla, mađarski partneri stavljali pred Srbiju.

Đedović Handanović je zahvalila građanima koji su ostali dosledni i verovali u ono što radi država po pitanu NIS-a.

"A svima onima koji nisu verovali u ono što radimo nema uopšte potrebe da dokazujemo da je to ispravno jer, na kraju, dela i rezultati govore. I sigurna sam da na kraju, ipak, oni nama čestitaju, iako to neće reći javno, ali sigurno sam da to u sebi kažu. Ono što radimo to je pre svega zbog građana Srbije i zbog toga da oni zaista vide i znaju i da mogu da se oslone na nas i da ćemo naći rešenje kad kažemo da ćemo naći rešenje", poručila je ona.