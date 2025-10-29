1. Prodaja nepokretnosti

- Prodaja nepokretnosti, kada poreski obveznik ne izmiruje svoje obaveze, može da započne osam dana nakon što postane pravosnažno rešenje o izvršenju, ali i ranije - ako na to pristane sam obveznik.

- Prodaja je na javnom nadmetanju, a oglas o prodaji se, osim na tablama Poreske uprave, objavljuje i na internet stranicama lokalnih samouprava.

- Oglas mora da sadrži opis i početnu vrednost nepokretnosti do uslova nadmetanja i roka u kojem kupac mora da uplati kupoprodajnu cenu.

- Na prodate nepokretnosti ne postoji pravo reklamacije, što jasno definiše završetak transakcije i onemogućava kasnije sporove.

- Ukoliko nepokretnost ne bude prodata u roku od tri meseca, prodaja se može obaviti neposrednom pogodbom, a cenu u tom slučaju nije dozvoljeno spustiti ispod jedne trećine početne vrednosti.

- Ako ni nakon šest meseci nepokretnost ne nađe kupca, zakon nalaže da se ona prenosi u svojinu Republike Srbije ili jedinice lokalne samouprave, i to u vrednosti od jedne trećine početne cene.

- Zabranjeno je da imovinu kupuju sami poreski obveznici, zaposleni u Poreskoj upravi, kao i s njima povezana lica. Zabrana se odnosi i na kasniju preprodaju, zakup ili poklanjanje takve imovine u roku od godinu dana od kupovine, kako bi se sprečile zloupotrebe i prikriveni dogovori.

2. Novi rokovi u poreskoj kontroli

- Kada kontrola utvrdi da je obveznik pogrešno primenio poreske propise, Poreska uprava mora u roku od 60 dana da donese rešenje na osnovu zapisnika, kojim obvezniku nalaže da u roku od 15 dana plati utvrđene obaveze i ispravi nepravilnosti.

3. Poreske olakšice

- U slučajevima kada poreska kontrola utvrdi da poslodavac nije ispunio uslove za korišćenje olakšica, Poreska uprava će mu naložiti da uplati poreze i doprinose koji su prethodno bili plaćeni iz budžeta Republike, i to bez potrebe podnošenja izmenjene poreske prijave.