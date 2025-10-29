Brišu se poreski dugovi pojedinim dužnicima? Dugovanja do 100 dinara uklanjaju se automatski
Poreskim dužnicima, preminulim građanima, preduzećima koja su ugašena stečajnim postupkom, likvidacijom ili po službenoj dužnosti, kao i preduzetnicima koji su izgubili taj status biće obrisani poreski dugovi, predviđeno je u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, nezvanično saznaje Kurir Biznis.
Prema pisanju pojedinih medija, ove izmene predviđaju i otpis kamata i preplata na određene grupe obveznika.
Otpis se odnosi na poreske dužnike koji su izbrisani iz registara do određenih datuma - preduzeća koja su ugašena stečajem, likvidacijom ili po službenoj dužnosti, kao i preduzetnike koji su izgubili taj status do kraja 2014. godine.
Kad je o preminulim građanima reč, otpis dugovanja se odnosi na one koji su upisani u knjigu umrlih do 31. decembra 2014. godine.
Ovi dugovi će biti otpisani pod uslovom da do kraja 2024. godine nije utvrđena odgovornost drugog lica, nije upisano založno pravo radi naplate niti je pokrenut postupak za utvrđivanje sekundarne poreske obaveze.
1. Prodaja nepokretnosti
- Prodaja nepokretnosti, kada poreski obveznik ne izmiruje svoje obaveze, može da započne osam dana nakon što postane pravosnažno rešenje o izvršenju, ali i ranije - ako na to pristane sam obveznik.
- Prodaja je na javnom nadmetanju, a oglas o prodaji se, osim na tablama Poreske uprave, objavljuje i na internet stranicama lokalnih samouprava.
- Oglas mora da sadrži opis i početnu vrednost nepokretnosti do uslova nadmetanja i roka u kojem kupac mora da uplati kupoprodajnu cenu.
- Na prodate nepokretnosti ne postoji pravo reklamacije, što jasno definiše završetak transakcije i onemogućava kasnije sporove.
- Ukoliko nepokretnost ne bude prodata u roku od tri meseca, prodaja se može obaviti neposrednom pogodbom, a cenu u tom slučaju nije dozvoljeno spustiti ispod jedne trećine početne vrednosti.
- Ako ni nakon šest meseci nepokretnost ne nađe kupca, zakon nalaže da se ona prenosi u svojinu Republike Srbije ili jedinice lokalne samouprave, i to u vrednosti od jedne trećine početne cene.
- Zabranjeno je da imovinu kupuju sami poreski obveznici, zaposleni u Poreskoj upravi, kao i s njima povezana lica. Zabrana se odnosi i na kasniju preprodaju, zakup ili poklanjanje takve imovine u roku od godinu dana od kupovine, kako bi se sprečile zloupotrebe i prikriveni dogovori.
2. Novi rokovi u poreskoj kontroli
- Kada kontrola utvrdi da je obveznik pogrešno primenio poreske propise, Poreska uprava mora u roku od 60 dana da donese rešenje na osnovu zapisnika, kojim obvezniku nalaže da u roku od 15 dana plati utvrđene obaveze i ispravi nepravilnosti.
3. Poreske olakšice
- U slučajevima kada poreska kontrola utvrdi da poslodavac nije ispunio uslove za korišćenje olakšica, Poreska uprava će mu naložiti da uplati poreze i doprinose koji su prethodno bili plaćeni iz budžeta Republike, i to bez potrebe podnošenja izmenjene poreske prijave.
Otpis poreza
Pored starih dugovanja, ovim kategorijama poreskim obveznika biće otpisan i sav porez i sporedna davanja za koja je do 1. januara 2025. godine nastupila apsolutna zastarelost prava Poreske uprave na naplatu, osim ako postoji aktivno založno pravo. Isto važi i za preplate poreza čiji je rok za povraćaj istekao do tog datuma.
Otpis obuhvata i fizička lica kojima je Poreska uprava dodelila poseban identifikator po službenoj dužnosti, osim onih koja podležu obavezama po zakonu o tzv. ekstraporezu iz 2001. godine.
Izmenama pomenutog zakona, kako prenose pojedini mediji, predviđena je i detaljna procedura otpisa dugova, pa će tako dugovanja manja od 100 dinara Poreska uprava otpisivati automatski po službenoj dužnosti.
U ostalim slučajevima postupak otpisivanja vodiće se po zapisniku radne grupe koju formira direktor Poreske uprave uz saglasnost posebnog koordinacionog tela Vlade. Ova radna grupa će, na osnovu evidencija Poreske uprave i drugih državnih organa, sastaviti spisak svih obveznika čiji se dug otpisuje s podacima o PIB, iznosima i vrstama dugovanja.
Gašenje PIB
Poreska uprava je obavezna da sprovede i knjiženja i gašenje posebnih PIB brojeva koji su dodeljeni u postupcima privatizacije, takođe najkasnije do kraja 2026. godine.
Članom 39 i završnim odredbama novog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je ukidanje vanbilansne evidencije Poreske uprave u kojoj su se do sada vodili stari i nenaplativi poreski dugovi. Ova evidencija biće zvanično zatvorena do 31. decembra 2026, nakon čega se u nju više neće unositi novi podaci.
Sve neplaćene poreske obaveze koje su evidentirane u okviru stečajnih postupaka do tog datuma Poreska uprava će od 1. januara 2027. automatski preneti u redovno poresko računovodstvo, gde će biti označene kao sumnjiva i sporna potraživanja.
Poreska uprava je dužna da po službenoj dužnosti do 31. decembra 2027. izradi elektronski izveštaj o svim neplaćenim porezima i preplatama koje su bile evidentirane u vanbilansnom sistemu. Taj izveštaj mora da sadrži detaljne podatke o svakom obvezniku - PIB, naziv ili ime i prezime, vrstu i iznos obaveze ili preplate, račun javnog prihoda i teritorijalni kod.
Što se tiče primene samog zakona, trebalo bi da stupi na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku, ali njegove odredbe će se primenjivati postepeno.
Osnovna primena počinje 2025. godine, dok su pojedine odredbe koje se odnose na uvođenje evidencije fizičkih lica i plaćanje poreza u stranoj valuti pomerene sa 1. januara 2026. za početak 2027. Isto važi i za brisanje vanbilansnog poreskog računovodstva.
Iz Poreske uprave do zaključenja ovog broja nismo dobili sagovornika koji bi nam odgovorio na pitanja u vezi sa otpisom poreskih dugovanja i drugim novinama koje predviđa Predlog zakona o izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.