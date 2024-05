DA LI U SRBIJI ZASTAREVA PORESKI DUG: Evo koliko vremena mora da prođe da bi se to desilo, može li da se izbegne plaćanje

U poslednjih nekoliko godina u Srbiji je postalo gotovo nemoguće da se izbegne plaćanje poreskog duga, kažu upućeni. Tako porez na zarade, na dobit, na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava i bilo koji drugi porez, jednostavno - mora da se plati. Često može da se čuje kako je porez naplaćen retroaktivno pet godina unazad.

Poreski dug upravo zastareva u roku od pet godina.

Pet godina je relativna zastarelost, odnosno do nje može doći ukoliko se duguje, a poreski organ ne preduzima ništa u tih pet godina da naplati to potraživanje.

- Međutim svaki pokušaj naplate, prekida zastarevanje i počinje novo računanje perioda od pet godina. Naravno, ostaje uslov da ukupan period ne može biti duži od 10 godina, i to predstavlja apsolutnu zastarelost - rekao je advokat Nenad Cvjetićanin.

Rok zastarelosti, kaže Cvjetićanin, počinje da teče prvog dana kada je poverilac imao pravo da zahteva ispunjenje obaveze.

- Taj dan se zove dan dospeća, i on je naznačen na svakom računu, presudi, poreskom rešenju, kazni. Zastarelost nastupa kad istekne poslednji dan zakonom određenog vremena (roka) za zastarevanje duga - kaže advokat.

Poreski savetnik Milan Trbojević kaže da generalno postoje dva roka zastarelosti.

On objašnjava da rok zastarelosti od pet godina teče u principu ukoliko Poreska uprava u periodu od pet godina ne preduzme nikakvu aktivnost.

Ta aktivnost, kako dodaje, podrazumeva, slanje opomene ili pokretanje nekog postupka naplate.

Trbojević takođe objašnjava da postoji apsolutna zastarelost u periodu od 10 godina makar i ako su sprovodili aktivnost.

- Ako nisu naplatili za 10 godina to je zastarelo i to je kraj - kaže on.

Kako se briše poreski dug zbog zastrelosti

Ako porez nije naplaćen pet godina, Trbojević kaže da je taj porez zastareo.

- Oni ništa nisu preduzeli i on je zastareo. Ako imate dugovanje recimo za porez na imovinu i nije naplaćeno u periodu od 10 godina, bez obzira što su oni slali opomenu, slali prinudnu naplatu, šta god su radili, sa te strane, taj porez imate pravo da obrišete po osnovu zastarelosti - rekao je Trbojević.

On je napomenuo da uvek poreski obveznik u toj situaciji mora sam da podnese inicijativu, odnosno zahtev da se briše dug zbog zastarelosti.

Kada je reč o brisanju poreskog duga na imovinu zbog zastarelosti, zahtev se podnosi lokalnoj poreskoj administraciji.

