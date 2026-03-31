Uporedo sa izgradnjom puteva i železnica Srbija ubrzano radi na svom tehnološkom razvoju. Savremene tehnologije, robotika, veštačka inteligencija postali su okosnica razvoja savremenog sveta u kome

Srbija uspešno gradi svoje mesto i to među najboljima u svetu. Da bi se ova oblast još bolje i brže razvijala državni vrh je odlučio da u narednim godinama uloži novac u otvaranje industrijskih i načnih parkova, kao i posebno jačanje industrijskih zona kako bi privukli novi investitori i stvorila konkurentnije poslovno okruženje.

Kada je nedavno Ministarka privrede Srbije Andrijana Mesarović govorila o dva strateški važna industrijska parka i to jedan u Inđiji, a drugi u Beogradu mnogi zapravo nisu bili ni svesni koliko je ovo važno za razvoj Srbije.

- Srbija mora da napreduje i da postane lider u privlačenju investica za fabrike i proizvodne pogone onih koji se bave razvojem novih tehnologija. Poslednjih godina sve više smo okrenuti inovacijama i savremenim industrijama.

Želimo da Srbiju pozicioniramo kao tehnološko čvorište Evrope, zemlju koja spaja sirovinu i inteligenciju, tradiciju i inovacije - naglasila je ministarka.

Industrijski park "Mihajlo Pupin“ u Beogradu prostiraće se na oko 320 hektara, a biće napravljen po modelu najrazvijenijih ove vrste parkova u Kini. Srpsko-kineski industrijski park je ambiciozni infrastrukturni projekat koji će biti smešten u beogradskoj opštini Palilula (Kovilovo), u neposrednoj blizini Pupinovog mosta. Planiran kao centar visoke tehnologije i industrije koji obuhvata više faza izgradnje.

Drugi, ništa manje važan projekat, je izgradnja industrijskog parka u Inđiji biti znatno veći i zauzimaće površinu od čak 740 hektara. Industrijski park u Inđiji realizovaće se u saradnji sa kompanijom Mint i predstavljaće jedan od najinovativnijih industrijskih kompleksa u ovom delu Evrope.

Ideja je da se na jednom mestu okupe komplementarne industrije i kompanije koje posluju u oblastima savremenih tehnologija. U izgradnju ovog parka u Inđiji biće uloženo 86 miliona evra.

U pitanju su državni projekti koji će dodatno pozicionirati Srbiju na investicionoj mapi sveta. Ukoliko želi da napreduje Srbija mora da prati globalne trendove i da se prilagođava brzim promenama u tehnološkom razvoju. Međutim, izgradnja ovih parkova nije jedina stvar o kojoj država vodi brigu. Džaba vam najmodernija tehnologija na svetu ako nema ko da je koristi i radi s njom.

Zato će poseban akcenat biće stavljen i na obrazovanje, kako bi se mladi ljudi usmeravali ka zanimanjima koja su tražena u modernoj industriji.

Planirana izgradnja velikih industrijskih parkova deo je šire strategije razvoja, čiji je cilj da Srbija postane regionalni centar inovacija, industrije i novih tehnologija.