Slušaj vest

Izgradnja auto -puta Beograd - Zrenjanin - Novi Sad je u toku na dve lokacije na teritoriji Grada Zrenjanina, i to u Aradačkom i Mužjanskom ritu i napreduju predviđenom dinamikom.

Istovremeno s radovima kod Zrenjanina, izgradnja se odvija i kod petlje Ovča na severnoj obilaznici Beograda, gde je započeta gradnja mosta kod Jabučkog rita.

Auto-put popularno nazvan "Vojvođansko P“ zbog trase u obliku ćiriličnog slova P, predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Srbiji, u dužini od 105 kilometara i prema najavam radovi bi u potpunosti trebali biti završeni za oko za dve i po godine. Ovo je prvi auto-put na teritoriji Banata.

Trasa je projektovana za puni profil auto-puta sa po dve saobraćajne trake i zaustavnom trakom u svakom smeru, omogućavajući projektovanu brzinu od 120 do 130 kilometara na čas i po­či­njače od pe­tlje "Ov­ča“ na se­ver­noj tan­gen­ti obi­la­zni­ce oko Be­o­gra­da, a za­vr­ša­va­će u zo­ni ad­mi­ni­stra­tiv­nog pod­ruč­ja Gra­da No­vog Sa­da.

Ovaj putni pravac državnog puta prvog A reda predstavlja krak primarne mreže puteva Srbije, kao i osnovnu vezu na pravcu Sever - Jug, koji povezuje Vojvodinu i Beograd, centralne i severne delove Srbije. Nastavak ovog državnog puta severno od Zrenjanina prema Novom Sadu, predstavlja važnu vezu ka Mađarskoji i međunarodnom putu E75. Iz­grad­njom sa­o­bra­ća­ni­ce sta­nov­ni­ci Zre­nja­ni­na i okol­nih me­sta br­že će se uklju­či­va­ti na Ko­ri­dor de­set, a od No­vog Sa­da do Zre­nja­ni­na će se, ka­ko je pro­ce­nje­no, sti­za­ti za oko 25 mi­nu­ta.

Aerodromi Ečka i Čenej zadržavaju namenu Putnu mrežu u koridoru budućeg auto-puta državnog puta prvog A reda, na pravcu Beograd (Ovča)-Zrenjanin-Novi Sad, pored državnih puteva prvog i drugog reda, čine i opštinski i nekategorisani putevi koji se nalaze i u zoni potencijalnog koridora auto-puta koji zahtevaju odgovarajući tretman u konfliktu sa putem najvišeg hijerarhijskog nivoa. U obuhvatu plana nalaze se i dva aerodroma Ečka i Čenej, koji svoju namenu zadržavaju i u narednom periodu.

Od Beograda do Zrenjanina za 40 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je, tokom nedavne posete Zrenjaninu, odnosno selu Tomaševac, gde je pustio u saobraćaj novi železnički most, da se ubrzano gradi auto - put Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, kao i da je on važan za srednji Banat, kao i za industriju jer će novi investitori biti zainteresovani za ulaganja u Zrenjanin, što će doneti više radnih mesta. Prema njegovim rečima, kada put bude završen, od Beograda do Zrenjanina će se stizati za 35 do 40 minuta, što je za građane Zrenjanina i Srednjeg Banata od najvećeg značaja.

Foto: Ministarstvo Građevinarstva

Gradonačelnik Simo Salapura je rekao da je auto - put "Vojvođanko P” nova prilika za razvoj grada i industrijskih zona i pojasnio da će nedaleko od Tomaševca i Orlovata biti priključak na auto - put, što otvara razvojnu šansu za čitav kraj.

- Auto-put će ukupno imati 105,4 kilometra, a 35 kilometara prolazi teritorijom Grada Zrenjanina što je od velikog značaja za našu lokalnu samoupravu - istakao je Salapura i naglasio:

- Ova infrastrukturna investicija donosi brojne prednosti od unapređenja povezanosti regiona, preko osnaživanja industrijskih zona, do privlačenja novih investicija i zapošljavanja. Zahvaljujući izgradnji ove saobraćajnice, stanovnici Zrenjanina i okolnih mesta brže će se uključivati na Koridor 10, dok će se od Novog Sada do Zrenjanina stizati za svega 25 minuta. Završetak auto-puta doprinosi većoj funkcionalnosti saobraćajne mreže Vojvodine i stvara uslove za dinamičniji privredni razvoj i kvalitetniji život građana Zrenjanina i okoline - dodao je.

Projekat podrazumeva izgradnju koridora u profilu auto-puta sa dve projektovane deonice: deonica 1 Beograd (Ovča) - Zrenjanin, dužine 67,66 kilometara i deonica 2 Zrenjanin - Novi Sad, dužine 37,74 kilometara. Planirana i izgradnja paralelnog nekomercijalnog puta, dužine oko 25 kilometara na potesu Novi Sad - Zrenjanin, deonica Žabalj - Novi Sad.

Četiri trake i 130 km na čas

Prvi auto-put na teritoriji Banata, projektovan da bude dvosmerni, sa četiri trake i maksimalnom brzinom od 130 kilometara na čas, počinjaće od petlje Ovča na severnoj tangenti obilaznice oko Beograda, a završavati se u zoni administrativnog područja grada Novog Sada (naplatna stanica).

Prostornim planom obuhvaćena je površina 4.095 hektara, a na trasi budućeg koridora, koji će na teritoriji četiri grada i opštine imati nekoliko saobraćajnih petlji, predviđena je gradnja četiri velika mosta - dva preko Tamiša i po jedan preko Begeja i Tise. Osim toga, planirana su i četiri manja mosta preko kanala i prolaza za put, kao i 20 nadvožnjaka, sedam podvožnjaka i 47 propusta.

Početak trase planiran je na petlji Ovča, na delu takozvane Severne magistralne tangente. Trasa dalje ide severoistočno i prolazi obuhvat poljoprivrednog zemljišta, zatim prelazi reku Tamiš gde je planiran most. Trasa nastavlja na sever gde su planirane petlje Glogonj/Jabuka, kao i petlja Kovačica. Nakon planirane petlje Kovačica trasa blago skreće severozapadno, a neposredno pre Predela izuzetnih odlika Potamišje dalje nastavlja severno, gde je planiran most preko reke Tamiš, a dalje je planirana petlja Orlovat.

12 petlji Na trasi novog auto-puta od petlje „Borča“ do petlje „Novi Sad – Istok“, gradiće se 12 petlji, dva mosta preko Tamiša, jedan preko Tise i nadvožnjak preko železničke pruge kod Perleza. Petlje su predviđene u čvorovima Ovča, Sefkerin, Kovačica, Orlovat, Ečka, Aradac, Žabalj, Kać i Novi Sad – Istok, a Zrenjanin će imati tri izlaza na auto-put, u čvorovima Zrenjanin – Istok, Zrenjanin – Sever i Zrenjanin – Zapad. Dužina auto-puta od petlje „Borča“ do krajnje tačke na obilaznici oko Zrenjanina biće 58 kilometara, a od Zrenjanina do Novog Sada 45. Prolaziće teritorijama opština Beograd – Palilula, Opovo, Kovačica, Žabalj i gradova Pančevo, Zrenjanin i Novi Sad.

Nakon toga, trasa skreće severozapadno prema Ečkoj, ka istoimenoj petlji. Trasa u ovom delu planirana je južno od Zrenjanina. Nastavljajući zapadno, trasa prelazi reku Begej ka planiranoj petlji Zrenjanin Zapad. Ova petlja istovremeno predstavlja kraj deonice 1 Beograd - Zrenjanin (zajedno sa vezom sa obilaznicom severno od Zrenjanina).

Vojvođansko "P" u brojkama 105,4 km je ukupna dužina 35 km kroz teritoriju grada Zrenjanina 130 km na čas će biti brzina kojom će se voziti 25 minuta trajaće vožnja od Novog sada do Zrenjanina 40 minuta trajaće vožnja od Beograda do Zrenjanina 2 mosta preko Tamiša 1 most preko Begeja 1 most preko Tise 4 manja mosta 20 nadvožnjaka 7 podvožnjaka 47 peopusta 12 petlji

Nova trasa auto-puta se inače na nekoliko mesta ukršta sa postojećom putnom mrežom, odnosno lokalnim, atarskim i državnim putevima. Sva ukrštanja su rešena van nivoa nadvožnjacima ili podvožnjacima (propustima). Takođe, planirane su i rehabilitacija, modernizacija i dogradnja postojeće mreže državnih puteva prvog i drugog reda u zoni koridora, koji će povezati naselja od Borče do Zrenjanina, zatim od Zrenjanina do Novog Sada trasa prolazi pretežno kroz ravničarsko (obradivo) zemljište.

Izgradnjom te saobraćajnice stanovnici Zrenjanina i okolnih mesta brže će se uključivati na Koridor deset, a od Novog Sada do Zrenjanina će se, prema procenama, stizati za oko 25 minuta. Kako je ocenjeno izgradnja auto- puta kroz Banat stvoriće optimizam za ostanak građana koji žive na ovim prostorima, a Zrenjaninu, kao i drugim opštinama poput Kovačici, Opovu, dati dodatni impuls da se razvija, dok će industrijske zone biti još atraktivnije što može doprineti novim investicijama i radnim mestima.

Projekat od posebnog značaja