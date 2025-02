U Informaciji o izmenama i dopunama programa privremenih objekata u zoni morskog dobra od 2024. do 2028. godine, koju je usvojila vlada Crne Gore, navodi se da je do sada na Crnogorskom primorju bilo 489 kupališta, i to 134 u Herceg Novom, 133 u Budvi, 66 u Ulcinju, 40 u Tivtu, te 35 u Kotoru.