U severnom Banatu i Potisju pašnjaci su zaštićeni od uzurpacije i preoravanja, dok se u blizini Padeja nalaze površine sa posebnim prirodnim karakteristikama koje su izuzetno pogodne za ispašu ovaca.

Na pašnjaku u priobalju Tise, osim kvalitetne trave, obezbeđen je i bunar sa vodom za napajanje stada. Ističe se da je na području oko Čoke čak 5.000 hektara pod zaštitom, što ima veliki značaj za očuvanje lokalnog stočarstva, ali i biodiverziteta.

Selo Padej je nekada imalo oko 10.000 ovaca, dok se danas taj broj kreće između 2.500 i 3.000 grla. Ipak, ovaca je i dalje više nego stanovnika, kojih je prema popisu iz 2022. godine 1.716.

Pašnjak kod Padeja trenutno koristi svega šest odgajivača.

U dužnosti smo da pašnjak ostavimo četiri, pet meseci u toku godine da se regeneriše. Zemljište je specifično, solonjec - rekao je Marko Bojin, odgajivač ovaca, za RTS, koji planira da svoje stado, koje sada broji oko 230 grla, u narednih pet godina poveća na 350.

Ne propustiteInfoBizHiljade mašina za sušenje veša povlači se sa tržišta: Mogu da se zapale, proverite da li je vaša na spisku
sušenje veša
InfoBizSlovenci ozbiljno merkaju poslovanje u Šumadiji: Ambasador Šešum razgovarao s gradonačelnikom Kragujevca
Ambasador Slovenije u Kragujevcu
InfoBizPomeren početak izgradnje tunela u Beogradu: Ovo je razlog - evo kada tačno počinju radovi
92.jpg
InfoBizDušan Živković_ Kroz transformaciju EPS-a obezbedićemo dodatne investicije
dž.jpg