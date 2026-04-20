U severnom Banatu i Potisju pašnjaci su zaštićeni od uzurpacije i preoravanja, dok se u blizini Padeja nalaze površine sa posebnim prirodnim karakteristikama koje su izuzetno pogodne za ispašu ovaca.

Na pašnjaku u priobalju Tise, osim kvalitetne trave, obezbeđen je i bunar sa vodom za napajanje stada. Ističe se da je na području oko Čoke čak 5.000 hektara pod zaštitom, što ima veliki značaj za očuvanje lokalnog stočarstva, ali i biodiverziteta.

Selo Padej je nekada imalo oko 10.000 ovaca, dok se danas taj broj kreće između 2.500 i 3.000 grla. Ipak, ovaca je i dalje više nego stanovnika, kojih je prema popisu iz 2022. godine 1.716.

Pašnjak kod Padeja trenutno koristi svega šest odgajivača.