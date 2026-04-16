Na osnovu informacije koja je Sekretarijatu za javni prevoz dostavljena od izvođača "Powerchina", početak pripremnih radova na Bulevaru despota Stefana na izgradnji dela tunelske veze od Karađorđeve ulice do Dunavske padine počeće u utorak, 21. aprila, umesto 15. aprila, kako je inicijalno najavljeno, saopštavaju iz ovog sekretarijata.

Prema dostavljenim informacijama, do odlaganja je došlo usled potrebe za dodatnim vremenom neophodnim za pripremu gradilišta.

Sekretarijat za javni prevoz upućuje izvinjenje korisnicima zbog nastale situacije, odnosno nemogućnosti da se pravovremeno podeli informacija o odlaganju početka radova.

Podsežamo, tunel koji će povezivati Savsku i Dunavsku padinu je kapitalan infrastrukturni projekat koji će spojiti beogradske opštine Stari grad, Savski venac i Palilulu. U pitanju je drumski tunel koji će imati dve cevi i biti dug oko dva kilometra.

Ulaz u tunel sa savske strane biće smešten u produžetku novog mosta, koji je planiran na mestu starog Savskog mosta. Sa druge strane, ulaz na dunavskoj strani predviđen je u Bulevaru despota Stefana, kod zgrade MUP-a, odnosno u blizini raskrsnice sa Ulicom Jovana Avakumovića.

Ne propustiteInfoBizSrbija dobija saobraćajno čudo u srcu Fruške gore: Iriški venac biće dugačak 3,5 kilometara, izbija na prvo mesto impresivne liste srpskih tunela
Iriški venac, Laz tunel, Manajle tunel
InfoBizOtvoren megatunel koji spaja Balkan sa Evropom: Gradio se 5 godina i koštao 115 miliona evra
92.jpg
InfoBizVeličanstven most od 1.633 metra i tunel od 3,5 km: Kako će Fruškogorski koridor promeniti Vojvodinu i Srbiju
Fruškogorski koridor
InfoBizPogledajte tunel čiji zidovi ostavljaju bez daha: Inženjersko čudo Kine probijeno pred Novu godinu
tunel