Slušaj vest

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić sastao se u Gradskoj kući sa Njegovom ekselencijom ambasadorom Republike Slovenije u Republici Srbiji, dr Slobodanom Šešumom, sa kojim je razgovarao o značaju dosadašnje saradnje, ali i potencijalima za njeno dalje unapređenje, pre svega u oblasti investicija i privrednog razvoja. Poseban akcenat stavljen je na poziciju Kragujevca kao razvijenog industrijskog centra, koji nudi stabilno i podsticajno okruženje za nova ulaganja i dugoročni rast.

- Saradnja sa Slovenijom je od izuzetnog značaja, imajući u vidu da u Kragujevcu posluje oko 25 kompanija sa slovenačkim kapitalom - istakao je gradonačelnik Dašić.

Osvrnuvši se na preuzimanje kompanije "Unior Components" od strane grupacije "Kolektor", on je naglasio da ta tranzicija predstavlja važan korak ka očuvanju stabilnosti poslovanja i daljem razvoju, uz zadržavanje kvalitetnog inženjerskog kadra.

Nova radna mesta

- Naš cilj je da svako partnerstvo pretvorimo u nove investicije i nova radna mesta za naše sugrađane, poručio je Dašić, dodajući da je ova poseta potvrda poverenja i atraktivnosti Kragujevca kao investicione destinacije.

Osim ekonomskih tema, bilo je reči i o dugogodišnjim prijateljskim vezama sa Slovenj Gradecom, uz ocenu da postoji prostor za njihovo dalje unapređenje, kako na privrednom, tako i na kulturnom planu.

Ambasador Šešum izrazio je zadovoljstvo posetom i istakao da Kragujevac ima značajno mesto u privrednim odnosima Srbije i Slovenije. Kako je naveo, prisustvo velikog broja slovenačkih kompanija najbolje govori o poverenju i potencijalu za dalji razvoj, a posebno je naglasio da kompanije danas dolaze u Kragujevac ne zbog jeftine radne snage, već zbog znanja, stručnosti i kvaliteta ljudskih resursa, što predstavlja najveću prednost ovog grada.

Jačanje saradnje

Sagovornici su se saglasili da postoji značajan prostor za dalje jačanje saradnje i dogovorili organizaciju velike ekonomske konferencije na jesen u Kragujevcu, koja će okupiti predstavnike vodećih kompanija, partnere iz Srbije i Slovenije, kao i relevantne institucije, sa ciljem promocije privrednih potencijala i otvaranja novih mogućnosti za investicije sa višom dodatom vrednošću.

Nakon sastanka, usledila je zajednička poseta kompaniji Kolektor Components, gde su se gradonačelnik Kragujevca i ambasador Slovenije neposredno uverili u uspešnost poslovanja i nivo proizvodnih kapaciteta.

Ova poseta dodatno je potvrdila da je Kragujevac stabilno i podsticajno poslovno okruženje, spremno da odgovori na zahteve savremene industrije i privuče nove investitore.