Grad Kragujevac je organizovao Info dan na kome su svi zainteresovani imali priliku da se detaljno informišu o uslovima i načinu prijave na Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava, kojima se pruža podrška privredi na teritoriji grada, u okviru Programa lokalnog ekonomskog razvoja za period 2024–2026. godine.

U ime Grada Kragujevca prisutne su pozdravili Dejan Ružić, zamenik gradonačelnika, i Radomir Erić, član Gradskog veća za privredu.

- Ove godine izdvojeno je 15,5 miliona dinara, koja su usmerena ka delatnostima koje želimo posebno da podržimo. Strateška opredeljenja grada su razvoj IKT industrije i metalskog sektora, pa su i za te oblasti opredeljena značajna sredstva. Za podršku ženama preduzetnicama izdvojeno je 9 miliona dinara, za stare zanate milion dinara, za metalski kompleks 4 miliona, a za IKT sektor 1.550.000 dinara, rekao je Radomir Erić, član Gradskog veća za privredu, izrazivši očekivanje da će Info dan pomoći svim zainteresovanima da se bolje upoznaju sa uslovima Javnog poziva i drugim programima podrške privredi.

Grad Kragujevac je, ovaj program započeo 2022. godine i u periodu od 2022. do 2025. godine uloženo je ukupno 37 miliona dinara.

- Od 2023. godine započeli smo sa sprovođenjem posebnog programa podrške ženskom preduzetništvu, u čemu smo bili prvi u Srbiji, a naš primer su u međuvremenu sledili i drugi gradovi. Ove godine za te namene opredeljen je rekordan iznos sredstava - čak 9 miliona dinara, naglasio je Dejan Ružić, zamenik gradonačelnika Kragujevca.

Podsticajne mere imaju za cilj da osnaže žene da pokrenu ili unaprede sopstveni biznis, povećaju ekonomsku nezavisnost i doprinesu ravnomernijem lokalnom ekonomskom razvoju, kroz otvaranje novih radnih mesta i jačanje preduzetničkog duha.