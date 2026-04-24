Po ukupnoj površini koju zauzima, teritorija opštine Ivanjica svrstana je u red onih sa najvećom površinom u celoj našoj zemlji.

Ono što joj daje posebnu dozu draži jeste blizina čak tri planine. A da sve bude još interesantnije, značajan deo ove opštine, koja je smeštena u jugozapadnom delu naše zemlje, deo je fascinantne Golije. Nedaleko su još dve planine, Mučanj i Javor, svaka sa svojim osobenostima i lepotama kojima ih je priroda darovala.

Iako je planine čine prepoznatljivom, Ivanjica je nadaleko poznata i po reci Moravici, koja kroz teritoriju ove opštine prolazi.

A na njoj, nedaleko od samog centra grada, može se videti i zdanje nakadašnje hidrocentrale, koja je u pogon stavljena na dan 19. decembra daleke 1911. godine. Tako je Ivanjica postala jedna od retkih srpskih varoši čiji su meštani bili u prilici da žive u osvetljenim kućama u to doba. Zbilo se to tek nešto manje od dve decenije nakon što je glavni grad Srbije dobio mogućnost da uživa u čarima osvetljenja.

Fascinantni vidikovci

Blizina planine Golije, nadaleko poznate po izuzetnom raznolikom i nadasve bogatom živom svetu, čini i Ivanjicu ineteresantnom za posetu.

Međutim, iako je ta planina vrlo često i prva asocijacija na ovu varoš, tu su i druge planine poznate po fantastičnim vidikovcima.

Kao jedan od onih koji se svrstava među najlepše u tom delu zemlje izdvaja se vidikovac na planini Mučanj. Pogled sa vrha ove planine, koji se nalazi na nadmorskoj visini od 1.534 metra, puca prema okolini, pa se mogu videti i mnoge druge poznate srpske planine, ukoliko su vremenski uslovi povoljni i dan vedar.

Na oko 25 kilometara udaljenosti od centra Ivanjice nalazi se selo Kušići, u kome takođe postoji jedan od čuvenih vidikovaca u tom kraju. Nedaleko odatle postoji i staza namenjena ljubiteljima skijanja, kao i teren za fudbal. Iz tog sela do Vasilijinog vrha, koji je i najvii vrh planine Javor, vodi oko deset kilometara duga pešačka staza, koja je propisno obeležena.

Bogato nasleđe ivanjičkog kraja

I mada je priroda, sasvim sigurno bogato darovala ovaj kraj naše zemlje, prilikom posete Ivanjici ne treba zaboraviti ni na bogato kulturno-istorijsko nasleđe.

Pored toga što je domaćin čuvene manifestacije posvećene jednom od najvećih srpskih komediografa, Branislavu Nušiću, Ivanjica se može pohvaliti i brojnim znamenitostima koje se u okolini grada nalaze.

Kada se krene put Guče, nakon oko sedam kilometara puta nailazi se na pećinu, koja nosi naziv po vojvodi Hadži Prodanu Gligorijeviću, jednom od heroja Prvog srpskog ustanka. Brinući o zaštiti naroda tog kraja, srpski vojvoda ih je upravo u ovu pećinu i sklanjao, te otuda potiče i njen naziv.

U doba kada je tuda prolazio jedan od značajnijih trgovačkih puteva, na reci Kumanici je tokom srednjeg veka izgrađen kameni most. Očuvan do današnjih dana, nedavno je rekonstruisan i u tom kraju je poznat pod nazivom Rimski most.

Crkva posvećena Svetom caru Konstantinu i carici Jeleni smatra se glavnom ivanjičkom crkvom, budući da datira iz perioda kada je varoš i nastala. Iako je je dva puta grad bio pogođen požarom, ova svetinja je bila pošteđena stradanja oba puta. Zanimljiva je upravo zato što se smatra jedinim objektom izgrađenim kada je i formirana varoš, a koji je očuvan do današnjih dana.

Uz manastire Kovilje i Pridvoricu, koji se nalaze u okolini Ivanjice, pooebnu pažnju posetilaca privlači i omanja crkva, koja je poznata pod nazivom Lazarica. Veruje se da je svetinja, koja se nalazi na nadmroskoj visini od 780 metara nadomak grada, ujedno i mesto na kome počiva Boško Jugovič, jedan od junaka Kosovske bitke.