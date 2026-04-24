SME Akademija Addiko banke, program koji pomaže malim i srednjim preduzećima da opstanu, rastu i sačuvaju radna mesta, proglašena je za razvojnu inicijativu godine na Adria Future Summit-u u Porto Montenegru.

U konkurenciji brojnih regionalnih projekata, stručni žiri prepoznao je SME Akademiju kao inicijativu koja donosi konkretne rezultate i ima vidljiv uticaj na privredu i lokalne zajednice.

Addiko SME Akademija je neprofitni program namenjen vlasnicima i menadžerima malih i srednjih firmi iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Kroz praktične radionice i edukaciju, program jača kompanije koje su ključne za svoje lokalne sredine — jer od njih zavise radna mesta, porodice i čitavi poslovni lanci.

„Ova nagrada nam je posebno važna jer potvrđuje da Addiko SME Akademija nije samo edukativni program, već platforma koja zaista pomaže preduzetnicima da rastu, razvijaju svoje kompanije i lakše odgovore na izazove tržišta. Mali i srednji biznisi su pokretač ekonomije i verujemo da banka treba da bude njihov partner u razvoju, a ne samo finansijska institucija“, izjavio je predsednik Izvršnog odbora i CEO Addiko Bank Srbija, dr Srđan Kondić.

Program je iz lokalne inicijative prerastao u regionalnu platformu koja već četvrtu godinu zaredom povezuje preduzeća iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, stvarajući prostor za razmenu iskustava, partnerstva i dugoročnu saradnju.

U manjim ekonomijama, kada jedna firma stane, posledice se brzo osete u celoj zajednici. Upravo zato SME Akademija ima širi značaj — jer pomaže da kompanije budu stabilnije, otpornije i spremnije za budućnost.