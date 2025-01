- Ali ja bih rekla stvarno slediti svoje snove iz razloga što, možda da smo znali šta nas sve čeka, verovatno da bismo možda u nekom trenutku odustale ovako, malo smo išli malo grlom u jagode, ali mnogo smo verovali, davali smo 110 odsto sebe i gurali smo, gurali i na kraju, mislim da se to uvek isplati. Ako ne u ovom poslu, u nekom drugom bi se to postotno našli. Bitno je da čovek radi ono što voli, to je jako bitno . I da se okruži tim nekim ljudima jer podrška je jako bitna u svemu, pa i u ovom poslu. I onda da čim ima te neke dobre energije, potpore, ima i velike šanse da uspe.

- Pa, definitivno, to je to rezano cveće i ruže su nešto što dominira, definitivno, to je ta crvena ruža. Ali ima tu još puno, puno cveća koje je onako interesantno, koje nije svaki dan i gde smo stvorili prosto tu naviku da ljudi traže sad, e daj mi nešto neobičnije, ono što nisam do sad uzimao i to bude onako prilično slatko i zanimljivo. To je totalno spontano, kod nas su nastali ti slatki boksovi, jer smo mi pretežno radili, hajde kao ono, hoće tri stvari sa kojima ne može ono kao da se promaši, to su cveće, slatkiši naravno, čokolade i te plišane mede koje uvek prolaze kao žene. Prvo smo upravili aranžmane, boksove i bukete sa slatkišima i cvećem, pa onda smo ubacivali i plišane, i velike, i male, i mede, i sve to.