Slušaj vest

Sve više hrvatskih državljana se iseljava iz Nemačke, a to pokazuju i zvanične brojke. Prošle godine zemlju je napustilo više od 20 hiljada hrvatskih državljana, 11 hiljada više nego što se u nju doselilo. Neki su se vratili u Hrvatsku, neki selili u druge države, a neki tek planiraju svoj povratak.

Dnevnik Nove TV razgovarao je s nekima koji planiraju da se vrate u Hrvatsku, prenosi Indeks.

U potrazi za poslom, pre 10 godina Matej Krtalić sa suprugom i ćerkom stigao je u Nemačku. Danas već peteročlana porodica ima želju da se vrati kući, u Slavoniju.

- Postoje ti neki posebni dani poput Božića, Uskrsa, krštenja, koje smo propustili. Kad vidite porodicu i sve prijatelje kako se druže, uživaju, peku prase, naravno da uvek postoji ta neka želja da se vratiš i da ponovno uživaš u tom - ispričao je Krtalić.

Matejev otac Stanko kofere za povratak kući je već spakovao.

- Ja i supruga se vraćamo, podstičem i decu da se vrate. Motiv imamo, imamo dve prazne kuće u Slavoniji, sad treba da ih renoviramo. Ovde novac nije više nikakav motiv - rekao je Stanislav Krtalić.

Plan mu je da se vrati za tri meseca.

- Ovde treba sve odjaviti, ja sam sto puta rekao, mnogo je lakše doći u Nemačku, trbuhom za kruhom. Poneseš ličnu kartu i kofer, a kad se vraćaš, to je mnogo složenije, moraš odjaviti ovo, ono, mnogo toga ima, priprema je barem tri meseca - rekao je.

Foto: Shutterstock

Mnogi se iz Nemačke sele zbog loših ekonomskih prilika, rekao je za Dnevnik Nove TV Andrej, Hrvat koji živi u Minhenu.

- Bar u delu građevine i bauštele, tu je malo krize. Ljudi koji su ostali bez radnog mesta ili im se smanjila količina posla vraćaju se nazad, a i auto-industrija je duže vreme u krizi - rekao je Andrej Barbir.

Treba uzeti u obzir i to da se nisu svi vratili u Hrvatsku. Deo je otišao u zemlje koje trenutno nude bolje poslovne mogućnosti. U statistiku ulaze i oni s dvojnim državljanstvima, pa je moguće da u Hrvatskoj nikad nisu živeli, niti su se ovde vratili.