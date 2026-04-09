Uroš Mikić je osnivač i CEO studija Flow Ninja, Webflow Enterprise Partnera koji pomaže globalnim timovima da brže lansiraju i skaliraju marketing sajtove. Iz svog sedišta u Nišu, Mikić je uspeo da izgradi tim od preko 60 ljudi i realizuje više od 250 Webflow projekata za zvučne globalne brendove poput Upworka, Checkout.com-a i 21Shares-a. Fokus njegovog rada jeste razvoj održivih web sistema koji omogućavaju brže lansiranje, bolju konverziju i dugoročno skaliranje marketinga.

Međutim, pored tehnološkog aspekta, jedan od najvećih izazova sa kojim se suočio bio je organizacione prirode. U nedavnom razgovoru za Biznis Kurir, on je podelio svoje iskustvo o tome kako u praksi izgleda izgradnja sistema u kojem prisustvo CEO-a u svakodnevnim operacijama više nije neophodno.

Fokus na ljude, a ne samo na klijente

Kada se govori o rastu kompanije, preduzetnici najčešće stavljaju akcenat na pronalaženje novih klijenata, prodaju i marketing. Mikić ističe da se time često zanemaruje onaj najvažniji deo, građenje tima.

- Objektivno gledano, najčešće se priča o tome kako pronaći klijente, kako da se firma razvija sa na marketing i na prodaju, a ljudi ne razumeju da je možda i ključna stvar u razvoju firme ipak to koga ćete zaposliti i kako ćete voditi celokupan posao - objašnjava on.

Njegov lični put podrazumevao je transformaciju od direktora koji je uključen u sve procese, do lidera kompanije koja sada ima menadžere u svakom departmanu i funkcioniše nezavisno od njega. Kako navodi, pravi put svakog preduzetnika jeste da osnuje firmu, a zatim postepeno izađe iz svakog sektora, bilo da je reč o prodaji, marketingu, finansijama ili isporuci, kako bi dobio prostor da se bavi isključivo vizijom, strategijom i rastom kompanije.

Delegiranje i greške pri zapošljavanju

Proces izlaska iz operative nosi brojne izazove, a Mikić otvoreno govori o greškama koje preduzetnici, uključujući i njega samog, prave na tom putu. Prva velika zabluda je uverenje da će neko drugi sa strane doći i magično rešiti sve interne probleme kompanije.

- Preduzetnici misle da će neko drugi rešiti problem za njih, da će doći neki konsultant ili neko ko će jednostavno transformisati firmu - ističe Mikić i dodaje da u praksi stvari funkcionišu drugačije:

- Oslanjamo se i na konsultante koji će nam dati savet, ali smo mi ti koji moramo da ga implementiramo u svakodnevnici - kaže Mikić.

Druga velika greška sa kojom se susreo odnosila se na strategiju regrutovanja i zapošljavanje preskupih, inostranih kadrova bez adekvatne procene kompatibilnosti sa veličinom kompanije.

- Moja najveća greška je bila što sam zaposlio direktora prodaje iz Amerike za rad u našoj maloj kompaniji. Zbog toga smo potrošili puno novca, i ta osoba nije bila prava za našu firmu - priznaje on.

Ovaj promašaj doneo je važnu lekciju. Kompanija se vratila korak unazad i shvatila da je, sa trenutnim budžetima i veličinom, mnogo efikasnije promovisati postojeće ljude unutar firme u menadžere, dok se skupe pozicije sa strane mogu razmatrati tek kada sistem dostigne korporativni nivo.

Srednji menadžment kao temelj kontinuiteta

Da bi kompanija uspešno rasla i održala kvalitet usluge i na globalnom nivou, ključnu ulogu igra srednji menadžment (middle management). Kako Mikić provodi dosta vremena na putovanjima i sastancima sa klijentima, on više nije direktno u operativi.

- Bez srednjeg menadžmenta mi ne bismo ni imali kontinuitet. Preduzetnički put je pun oscilacija. U prvim godinama osnivači imaju veliku motivaciju, ali je prirodno da vremenom dođe do padova energije ili potrebe za odmorom. U takvim trenucima, izgrađen tim je taj koji nastavlja rast kompanije bez prekida.

Kada se postavi pitanje šta je krajnji uspeh jednog biznisa, mišljenja se često razlikuju u zavisnosti od tržišta.

- U Americi je vrhovni cilj biznisa ili da ode na berzu ili da se proda - navodi Mikić.

Ipak, njegove trenutne aspiracije idu u drugom pravcu. Za njega uspeh ne leži nužno u prodaji kompanije, već u potpunom oslobađanju od mikromenadžmenta.

- U ovom trenutku mislim da je najbitnija stvar izaći iz biznisa i iz operative, i tako zapravo biti direktor kompanije - zaključuje on.