Slušaj vest

Ivan Leko, predsednik Uprave kompanije „Cromaris“, koja posluje u sastavu Adris Grupa, jedne od najvećih kompanija za proizvodnju bele mediteranske ribe na evropskom tržištu, iznenada je preminuo, piše Slobodna Dalmacija.

Rođen je u Slavonskom Brodu 4. avgusta 1973. godine. Nakon završene gimnazije upisao je Prirodno-matematički fakultet u Zagrebu, gde je 1997. godine stekao zvanje diplomiranog inženjera hemije.

Kao pripravnik zaposlio se u Odseku za osiguranje kvaliteta tadašnje Tvornice duvana Rovinj, a narednih godina obavljao je različite rukovodeće funkcije u proizvodnji u fabrikama duvana u Zagrebu i Rovinju. Osnivanjem TDR-a d.o.o. preuzima funkciju direktora operacija, gde rukovodi celokupnim vertikalno integrisanim lancem snabdevanja i proizvodnje, prenosi Jutarnji.

Od 2009. godine bio je član Uprave TDR-a, kao i član nadzornih odbora „Hrvatskih duvana“ d.d. i „Istragrafike“ d.d. Kroz različite edukacione programe i module na Adris akademiji, IEDC i London Business School, 2013. godine završio je Executive MBA program na IESE Business School u Barseloni. Nakon prodaje TDR-a 2015. godine postaje direktor operacija i član Uprave regije Adria u kompaniji British American Tobacco. Od juna 2020. zaposlen je u Adris grupi kao direktor za unapređenje poslovanja, sa fokusom na upravljanje nekretninama i razvojne projekte.

Predsednik tročlane Uprave kompanije „Cromaris“ postao je 1. aprila 2021. godine, kada je nasledio Gorana Markulina.

U javnim istupima zalagao se za saradnju proizvođača ribe sa lokalnom zajednicom, naglašavajući važnost suživota i održivog upravljanja morem. Isticao je da su turizam i akvakultura međusobno povezani i da domaća, sveža riba predstavlja važan deo turističke ponude.

Iz Adris Grupe očekuje se i zvanično saopštenje nakon njegove iznenadne smrti.