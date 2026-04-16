Delegacija Srbije je tokom ovogodišnjeg Prolećnog zasedanja MMF-a i Grupacije Svetske banke izrazila nameru Srbije da pružanjem finansijskog doprinosa podrži rad Regionalnog centra za tehničku pomoć zemljama jugoistočne Evrope (SEETAC), koji je uspostavio Međunarodni monetarni fond (MMF), objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

SEETAC je namenjen zemljama Zapadnog Balkana i Moldaviji radi jačanja ekonomskih institucija i vođenja ekonomskih politika u procesu pridruživanja Evropskoj uniji i trebalo bi da počne s radom u januaru 2027. godine kao 18. regionalni centar MMF-a za razvoj kapaciteta u svetu.

Generalni direktor MMF-a Kristalina Georgijeva izjavila je tim povodom da će osnivanje SEETAC-a ići u susret potrebama zemalja članica Fonda u jugoistočnoj Evropi za podsticanje makroekonomske stabilnosti i otpornosti, doprinoseći izgledima za rast i napretku na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji.

Tehnička pomoć koju će pružati SEETAC biće usmerena na ključne oblasti u vođenju makroekonomskih politika: fiskalnu i monetarnu politiku, jačanje makroekonomskih okvira i projekcija, statistiku i pravne reforme, navedeno je u saopštenju.