Nikola Tesla vjerovao je da energija ne poznaje granice. Danas, 170 godina nakon njegova rođenja, energija sve snažnije određuje tempo tehnološkog razvoja, stabilnost gospodarstva i konkurentnost kompanija. Upravo u tom duhu stiže drugo izdanje Energy.Weekenda, festivala posvećenog energiji kao jednom od ključnih strateških resursa današnjice, koji će se održati 25. rujna 2026. u Grand Park Hotelu Rovinj.

Energija kao ključ konkurentnosti gospodarstva U posljednjih nekoliko godina energetsko tržište postalo je nepredvidivo, nestabilno i strateški osjetljivo. Geopolitičke napetosti, poremećaji u lancima opskrbe i ubrzana elektrifikacija promijenili su način na koji poslovni sektor razmišlja o energiji. Ono što je nekada bio operativni trošak danas sve češće postaje pitanje stabilnosti poslovanja – i upravljanje energijom nikada nije bilo važnije.

Istodobno, umjetna inteligencija i podatkovni centri snažno povećavaju potražnju za energijom. Svaki novi AI model, svaka obrada podataka i digitalna platforma imaju svoju energetsku cijenu. Digitalna ekonomija više ne raste linearno, nego eksponencijalno, a energetska infrastruktura mora biti spremna pratiti taj tempo. Zato se sve češće postavlja ključno pitanje: jesmo li spremni energiju promatrati i upravljati njome kao strateškim resursom? Upravo na to pitanje pokušat će odgovoriti drugo izdanje Energy.Weekenda kroz program ispunjen raspravama, međunarodnim i domaćim stručnjacima te konkretnim poslovnim modelima koji pokazuju kako se energetske odluke sve izravnije pretvaraju u poslovne rezultate.

„Energy.Weekend nije samo konferencija o energiji, nego platforma za ljude koji razumiju da energija danas oblikuje tržište, sigurnost i konkurentnost. Upravo zato fokus stavljamo na konkretna rješenja – od kogeneracijskih i baterijskih sustava do izazova koje donosi rast umjetne inteligencije i podatkovnih centara. Inspirirani Teslom, vjerujemo da vizija pokreće promjene, ali prava snaga leži u implementaciji rješenja koja poslovanju donose stabilnost i dugoročnu vrijednost.“ poručio je Vladimir Sabo, direktor programa festivala. Drugo izdanje donosi teme koje će obilježiti sljedeće desetljeće energetike i gospodarstva – od utjecaja rasta umjetne inteligencije i podatkovnih centara na energetsku potražnju, preko pitanja je li postojeća mrežna infrastruktura spremna za novu fazu digitalne ekonomije, do mogućnosti da decentralizacija ubrza energetsku tranziciju bez destabilizacije sustava. Program će pritom posebno naglasiti rješenja koja kompanijama omogućuju stabilnije i dugoročno isplativije upravljanje energijom – od kogeneracijskih sustava i baterija za pohranu energije do novih modela dugoročnih ugovora o opskrbi, ali i pitanje može li energetski sektor korisnicima ponuditi jednostavno i transparentno iskustvo kakvo su već postavili telekomunikacijski i bankarski sektor.

Energy.Weekend: lideri energetike i gospodarstva okupljaju se u Rovinju Foto: Promo

Energy.Weekend sve se snažnije profilira kao središnje mjesto okupljanja stručnjaka iz područja energetike, tehnologije i gospodarstva. U tom će duhu Hotel Grand Park u Rovinju ponovno otvoriti prostor za rasprave, ideje i odluke koje oblikuju budućnost energetike – u Teslinom duhu inovacije, upornosti i pomicanja granica. Energy.Weekend održava se kao dio programa Weekend.19 festivala, a jedna kotizacija omogućuje sudjelovanje na svim Weekend događanjima. Sve novosti i informacije o drugom izdanju Energy.Weekenda možete pronaći na službenoj stranici festivala i društvenim mrežama - Instagramu, Facebooku i Linkedinu.