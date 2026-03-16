Mnogima se desilo da ih pecne struja dok se tuširaju ili dok peru ruke bez obzira što im je u tom trenutku bojler bio isključen. Ljudi ne znaju o čemu se radi i prvo što urade obrate se vodoinstalateru da traže savet.

Struja kruži po zgradi

- Peckala me struja dok sam se tuširao, pa sam pozvao majstora koji mi je objasnio da kod mene ne postoji nikakav problem već da se tu radi o lutajućoj struji koja kruži po zgradi. Rekao mi je da ja tu ništa ne mogu da uradim osim da kupim plastičnu tuš-bateriju jer se preko plastike struja neće prenositi. Saznao sam od komšinice, koja živi dva sprata iznad mog stana, da se i kod njih isto dešava tokom tuširanja jer ta struja kruži po zgadi i negde uvek pecka - kaže sagovornik Kurira M. J, Sa Novog Beograda.

Da ovo nije tako retka situacija potvrđuje i S. P. takođe sa Novog Beograda, koja ističe da je primetila da je pecka struja kada pere ruke dok radi veš mašina:

- Ispostavilo se da je uzemljenje od veš mašine vezano za vodovodne cevi koje idu u bojler. Majstor mi je rekao da sam imala sreće, jer je mogla stuja da me ubije dok se kupam - ističe sagovornica Kurir Biznisa.

Lutajuće struja zbog lošeg uzemljenja

O čemu se tu radi i da li je i koliko ta pojava opasna i da li može da naškodi ljudima, a posebno maloj deci za Kurir Biznis objašnjava Nemanja Milosavaljević, vlasnik fimre "Hausmajstor Mrav".

- Reč je o takozvanoj lutajućoj struji koja se javlja zbog lošeg uzemljenja u starijim zgradama u kojima su metalne vodovodne cevi. Reč je o elektricitetu koji se prenosi na cevi od nekih neispravnih uređaja, najčešće od bojlera, veš mašine, sudo-mašine i slično. Samim tim preko cevi elektricittet dolazi u kontakt sa vodom i tokom tuširaja ili pranja ruku oseća se peckanje struje - kaže Milosavljević.

Prema njegovim rečima uzrok ove pojave ne mora da bude u našem stanu, već može da bude i u nekom od susednih.

- Zbog loše instalacije lutajuća struja se prenosi na mrežu dalje po zgradi. Najčešće je problem u stanu, ali zna da se desi i u stanu pored - objašnjava Nemanja.

On upozorava da sa strujom nema igranja i da bi problem trebalo pod hitno da se reši.

Rešenje popravka neispravnih uređaja

- Naravno da to nije bezbedno. Sve zavisi od same situacije. Mora da dođe majstor, da se utvrdi do čega je. Sa strujom nema zafrkancije. To su stvari koje nisu za igranje. Postoji uređaj koji meri uzemljenje u samoj zgradi. Ljudi koji se time bave pronalaze gde je problem i to se rešava popravkom neispravnog uređaja - ističe Milosavljević.

UVEK ISKLJUČITE BOJLER PRE KUPANJA Nemanja Milosavljević apeluje na sve građane da uvek pre nego uđu u kadu ili tuš kabinu da se kupaju da obavezno isključe bojler. - Bez obzira da li je zgrada stara ili nova kada se kupate gasite bojler. To je toliko rizično, a niko ne shvata da se samo jednom gine. Napište to najvećim mogućim slovima - upozorava Nemanja Milosavaljevnić, vlanik firme "Hausmajstor Mrav".

On dodaje da je zabluda da se problem lutajuće struje može rešiti kupovinom plastične tuš-baterije.

- Voda prenosi struju bez obzira da li je plastična ili metalna tuš-baterija - naglašava naš sagovornik.

Osim po ljude, lutajuća struja u stambenoj zgradi može biti štetna i po električne uređaje.

- Zbog lutrajuće struje svi osetljivi tehnički uređaji mogu da pregore ali to nije čest slučaj - zaključuje Milosavljević.