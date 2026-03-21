Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su razgovori u petak sa ministrom ekonomskog razvoja Ruske Federacije Maksimom Rešetnjikovom bili produktivni i da očekuje finalizaciju razgovara o gasnom aranžmanu sa Rusijom.

- Moramo da budemo svesni da imamo najbolje uslove za isporuku gasa iz Rusije. Očekujemo da se razgovori o gasnom aranžmanu finalizuju. Predsednik Vučić je najavio i mogućnost razgovora sa predsednikom Putinom, tako da je nama važno da mi čuvamo naše dobre odnose sa Ruskom Federacijom - rekla je Đedović Handanović za Pink.

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je u petak da će novi aneks ugovor za snabdevanje ruskim gasom verovatno biti postignut 26. ili 27. marta i potpisan na šest meseci.

Ugovor o gasnom aranžmanu ističe 31. marta, a Bajatović kaže da će novi važiti od 1. aprila do 1. oktobra.

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se u petak u Beogradu sa ministrom ekonomskog razvoja Ruske Federacije Maksimom Rešetnjikovim, sa kojim je razgovarao o bilateralnoj saradnji i ključnim pitanjima od strateškog značaja za energetsku i ekonomsku stabilnost Srbije.

Ruski minstar se juče sastao i sa ministrom bez portfelja zaduženim za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenadom Popovićem.