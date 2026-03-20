Cene nafte ponovo su u porastu, jer tržišta i dalje burno reaguju na zaoštravanje situacije na Bliskom istoku. Referentna nafta Brent dostigla je približno 110 dolara po barelu, što je njen najviši nivo još od sredine 2022. godine, dok se američka WTI nafta kretala oko 97 dolara.

Napetosti u regionu dodatno su pojačane nakon što je Iran nastavio vojne aktivnosti prema susedima, uprkos signalima iz Izraela da će pokušati da izbegne udare na energetsku infrastrukturu. Sukobi su se nastavili međusobnim napadima, uključujući i one koji su pogodili Teheran.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je da trenutni rast cena nije alarmantan, naglašavajući da je situacija mogla biti znatno nepovoljnija, ali i da postoji mogućnost brzog smirivanja.

Razlika u ceni između Brent i WTI nafte dodatno je proširena i sada iznosi oko 14 dolara po barelu. Ovaj jaz je povećan nakon odluke Međunarodne agencije za energiju da omogući korišćenje oko 400 miliona barela iz strateških rezervi, dok će Sjedinjene Američke Države istovremeno osloboditi još 172 miliona barela.