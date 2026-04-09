Opština Novi Bečej izdala je pre nekoliko dana građevinsku dozvolu za izgradnju druge faze bazenskog kompleksa, koja obuhvata otvoreni bazen i tribine, ukupne vrednosti 218,3 miliona dinara bez PDV-a.

Prema rešenju nadležnog odeljenja, planirana je izgradnja otvorenog bazena površine 875,88 m², kao i tribina spratnosti suteren i prizemlje, ukupne bruto površine 508,57 m².

Podsetimo, u januaru je Opština Novi Bečej izdala je građevinsku dozvolu za prvu fazu izgradnje budućeg bazenskog kompleksa, čija je procenjena vrednost 413,7 miliona dinara bez PDV-a.

Prva faza obuhvata izgradnju dečjeg bazena - brčkavca površine 171,57 m², bazena sa toboganima površine 132,26 m², kao i pratećeg objekta ukupne bruto površine 2.346,39 m².

Kompleks će biti izgrađen u Ulici Tiska, na parceli površine oko 1,57 hektara.

Investitor je Opština Novi Bečej, a projektno-tehničku dokumentaciju izradio je studio Đorđe Bajilo arhitekti iz Novog Sada. Projekat obuhvata kompletnu infrastrukturu, od arhitekture i konstrukcije, preko hidrotehničkih i elektroinstalacija, do sistema zaštite i uređenja prostora.