Dinar će u ponedeljak neznatno promeniti vrednost prema evru i zvanični srednji kurs biće 117,3991 dinar za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.
InfoBiz
Kursna lista za 26. januar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
Slušaj vest
Danas zvanični srednji kurs iznosi 117,4091 dinar za evro.
Dinar će sutra prema evru vredeti jednako kao pre mesec dana, 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti 2025. godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, a najmanja kada je evro vredeo 117,4214 dinara.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši