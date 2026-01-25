Slušaj vest

Danas zvanični srednji kurs iznosi 117,4091 dinar za evro.

Dinar će sutra prema evru vredeti jednako kao pre mesec dana, 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti 2025. godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, a najmanja kada je evro vredeo 117,4214 dinara.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizKursna lista za 23. januar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
shutterstock_1698788713.jpg
InfoBizKursna lista 22. januar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
IMG_20260104_215150.jpg
InfoBizKursna lista za 21. januar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
novac
InfoBizKursna lista za 20. januar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
IMG_20260104_215150.jpg