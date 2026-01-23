Slušaj vest

Juče je zvanični srednji kurs bio 117,4091 dinar za evro.

Dinar prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti 2025. godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, a najmanja kada je evro vredeo 117,4214 dinara.

