Dinar je prema evru niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,2 odsto, a od početka godine je oslabio za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 98,0010 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 14,5 odsto, a od početka godine za dva odsto.