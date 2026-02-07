Slušaj vest

Na popularnoj platformi Reddit, jedan korisnik podelio je svoje iskustvo prilikom registracije automobila svog dede, Passata B5.5 sa automatskim menjačem. Automobil nije prošao tehnički pregled jer rikverc svetlo nije funkcionisalo, što je pokrenulo niz problema sa pronalaženjem majstora koji bi mogao da izvrši popravku.

Problemi kod automehaničara

Korisnik je prvo otišao kod autoelektričara, koji je pregledao vozilo i zamenio sve što je mogao, ali je konstatovao da zamena senzora rikverc svetla nije posao koji on može da odradi. U manjem mestu odakle dolazi, nijedan automehaničar nije želeo da preuzme popravku. Objašnjenje je bilo da je senzor ugrađen duboko u menjač i da bi zamena zahtevala skidanje celog menjača, što je složen i dugotrajan posao.

Korisnik je pokušao i u okolnim mestima, ali je naišao na isti problem, svi su odbijali popravku jer je, kako su naveli, prevelik posao u odnosu na zaradu.

Reddit zajednica je dala nekoliko korisnih saveta, poput plaćanja cene skuplje nego što bi to prvobitno učinio.

- Možeš da probaš da platiš više. Kada već znaju to da urade, znači da bi i uradili za neki iznos.

Drugi korisnici savetuju odlazak u ovlašćeni servis.

- U ovlašćenom servisu te neće odbiti za bilo koji zahtev za popravku, pa pokušaj ako nemaš bolje rešenje.

Jedan korisnik je objasnio da mnogi majstori naplaćuju po učinku, a ne po utrošenom vremenu, što čini ovakve komplikovane intervencije isplativim.

Samostalna dijagnostika

Postoji i opcija za one koji su sami vešti u radu. Prema komentarima sa Reddita, moguće je locirati senzor prema oznaci motora i menjača, odspojiti konektor i skinuti senzor, nabaviti isti senzor po uzorku i zameniti ga i vratiti konektor i testirati funkcionalnost.

- Ako si vičan ručnom alatu, možeš po oznaci motora i menjača da nadješ gde se senzor nalazi, skineš džek, skineš senzor, odeš u prodavnicu, uzmeš drugi po uzorku, ugradiš, vratiš džek i nadaš se da će da radi.

Ovo rešenje zahteva tehničko znanje i preciznost, ali može biti alternativa ukoliko automehaničari odbijaju popravku.

Mali kvarovi, poput rikverc svetla, mogu postati veliki izazov kod starijih automobila sa složenim menjačima i električnim sistemima. Čak i jednostavan problem može zahtevati složenu popravku ili dodatni budžet, a u nekim slučajevima i veštine za samostalnu intervenciju.

Za vlasnike starijih automobila, ovo iskustvo može biti lekcija da problemi sa električnim komponentama mogu biti skupi i zahtevni, ovlašćeni servisi često pružaju sigurnije rešenje i da je ponekad kreativno razmišljanje ili samostalni rad jedina opcija.