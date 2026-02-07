Slušaj vest

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić svečano je otvorio 17. Državni pčelarski sajam sa međunarodnim učešćem, koji se održava u Hali 2 Beogradskog sajma.

Otvarajući sajam, ministar je istakao da se pčelarstvo u Srbiji nalazi u periodu ozbiljnih izazova, ali i da su u prethodnom periodu postavljeni čvrsti temelji za njegov dugoročan i sistemski razvoj. On je naglasio da je pčelarstvo strateška grana stočarstva, ne samo zbog proizvodnje meda i pčelinjih proizvoda, već pre svega zbog oprašivanja, koje direktno utiče na prinose u voćarstvu, ratarstvu i povrtarstvu, kao i na ukupnu bezbednost hrane.

Ministar je podsetio da je država tokom protekle godine pčelarima isplatila više od jedne milijarde dinara kroz različite mere podrške, po osnovu više od 16.450 odobrenih zahteva. Prema njegovim rečima, ti podaci pokazuju da sistem podsticaja funkcioniše i da sredstva stižu direktno do poljoprivrednih gazdinstava.

Glamočić Foto: Kurir Televizija

Govoreći o podršci u narednom periodu, Glamočić je naveo da se u 2026. godini nastavlja jasna i predvidljiva politika podrške pčelarima. Podsticaj po košnici iznosi 1.000 dinara, dok podsticaj za organsku proizvodnju iznosi 1.400 dinara po košnici, uz unapred definisan kalendar javnih poziva. On je najavio i početak realizacije kreditne podrške sa kamatnim stopama od jedan do tri odsto, grejs periodom i rokovima prilagođenim specifičnostima pčelarske proizvodnje.

Ministar je ukazao da finansijska podrška nije dovoljna ukoliko tržište nije uređeno, naglašavajući da država sprovodi redovne kontrole kvaliteta meda, kako u unutrašnjem prometu, tako i prilikom uvoza, sa ciljem zaštite poštenih pčelara i očuvanja poverenja potrošača. On je dodao da se radi na preciznijem definisanju prevara u oblasti hrane, kako bi pravila bila jasna i primenljiva.

Tokom svečanog otvaranja ministar Glamočić uručio je tri pehara za najbolje ocenjene medove u okviru Trećeg međunarodnog ocenjivanja meda. Priznanja su dodeljena manastiru Hilandar, Predragu Turniću i Dragomiru Radakoviću. Svečanom otvaranju sajma prisustvovali su i predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljub Živadinović, predsednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske Darko Marković, kao i predstavnici pčelarskih udruženja iz zemlje i regiona.

Državni pčelarski sajam okuplja pčelare, proizvođače opreme, stručnjake i ljubitelje pčelinjih proizvoda. Tokom dva dana trajanja manifestacije održavaju se stručna predavanja, predstavljaju se inovacije u pčelarstvu, a posetioci imaju priliku da se upoznaju sa najnovijom opremom i da kupe raznovrsne pčelinje proizvode. Sajam traje 7. i 8. februara, a organizator manifestacije je Savez pčelarskih organizacija Srbije.