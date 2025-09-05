Slušaj vest

Eskimi, globalna platforma za kreativno i medijsko oglašavanje, predstavila je u Srbiji alat DeepContext – rešenje koje koristi veštačku inteligenciju kako bi pomoglo oglašivačima da kreiraju i primene brend strategije koje su prilagođene stvarnim interesima korisnika. DeepContext analizira značenje sadržaja na web stranicama, prati ih u realnom vremenu i podržava gotovo sve svetske jezike, čineći napredno ciljanje oglasa dostupnim oglašivačima kako na razvijenim, tako i na rastućim tržištima.

"Složenost različitih kultura, jezika i digitalnih navika često otežava oglašivačima da ostanu relevantni. DeepContext im omogućava da prave autentične i efektivne kampanje koje se brzo prilagođavaju promenama na tržištu," kaže Marsel Sandoval, direktor za proizvode u Eskimiju.

Foto: Promo

Sandoval objašnjava da DeepContext omogućava agencijama i brendovima da kreiraju ili otpreme svoje planove – smernice o tome kako žele da budu prikazani na internetu. Kada se ti planovi definišu, platforma automatski ocenjuje i sortira oglase prema tome koliko su u skladu sa tim planovima.

Za razliku od običnih sistema koji se oslanjaju samo na ključne reči, DeepContext razume celokupan sadržaj web stranice – ton, emociju, teme i povezuje ih sa specifičnim zahtevima brenda da bi oglasi bili što relevantniji. Dodatno, alat pruža realno-vreme informacije, jasno objašnjenje zašto je oglas postavljen baš tamo i pametniju zaštitu brenda uz izbegavanje nepotrebnih blokada.

Za razliku od drugih kontekstualnih alata koji dolaze sa platformi za kupovinu oglasa (DSP), Eskimijeva inovacija prati web sajtove uživo, omogućavajući da se oglasi brzo pojave na novim i relevantnim mestima. Osim toga, podržava veliki broj jezika, što pomaže oglašivačima u Srbiji da dosegnu publiku i van tradicionalnih tržišta.

Foto: Promo

Zašto je kontekstualno oglašavanje važno?

Sandoval ističe da, za razliku od klasičnih metoda koje prate korisničko ponašanje, kontekstualno oglašavanje se fokusira na sadržaj stranice koju korisnik trenutno gleda. To osigurava da se reklame prirodno uklapaju u nameru i interes korisnika. Ovakav pristup ne samo da povećava relevantnost i angažman, već i donosi prijatnije korisničko iskustvo u kojem reklame deluju kao korisni deo sadržaja, a ne nametljive smetnje.

O kompaniji Eskimi

Eskimi je globalna, sveobuhvatna tehnološka platforma za kreativno i medijsko oglašavanje. Nudi rešenja koja kombinuju podatke i kreativnost za privlačenje pažnje, kvalitetno targetiranje i lokalnu relevantnost. Eskimi danas doseže 2,5 milijarde korisnika na preko 30 tržišta širom sveta, uključujući i Srbiju.