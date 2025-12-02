Slušaj vest

Zimski odmor odavno ne podrazumeva samo skijanje. Za mnoge je to i prilika da se sklone od gradske gužve, udahnu svež planinski vazduh i jednostavno uspore. Bilo da volite adrenalin na stazama ili preferirate šetnje kroz snegom pokrivene šume uz toplu čokoladu ili kuvano vino na kraju dana, planine Srbije i regiona nude nešto za svakoga.

Domaće destinacije su uvek bile među prvim izborima turista iz Srbije, a poslednjih godina je to naročito izraženo. Razlozi su kraće putovanje, pristupačnije cene i infrastruktura koja se iz sezone u sezonu poboljšava. Dodajte tome mogućnost da za vikend odete na planinu bez komplikovane organizacije, i jasno je zašto su Kopaonik, Zlatibor ili Tara destinacije broj jedan za nezaboravno zimovanje. U nastavku vam predstavljamo pet opcija koje vredi razmotriti ove zime. Od skijaških centara do mirnih planinskih predela gde je najveća atrakcija sama priroda.

Autobus – pametan izbor za zimovanje Vožnja sopstvenim kolima do planine zimi ume da bude stresna. Uslovi na putu, nepredvidivost vremenskih prilika, lanci za sneg, traženje parkinga u skijaškim centrima, umor nakon višesatne vožnje… Sve to može da pokvari utisak pre nego što zimovanje uopšte počne. Zato i ne čudi što statistike pokazuju da poslednjih godina sve veći broj putnika odlučuje da na zimski odmor krene autobusom. Moderna vozila sa grejanjem, udobnim sedištima i Wi-Fi-jem omogućavaju da do planine stignete odmorni i spremni za uživanje. Umesto da se koncentrišete na put i vremenske uslove, možete da se opustite, odspavate ili jednostavno gledate zimski pejzaž kroz prozor. Sa autobuske stanice Beograd saobraćaju linije ka svim popularnim destinacijama u Srbiji i regionu. Stanica je lako dostupna gradskim prevozom, a karte možete kupiti unapred preko sajta www.bas.rs, bez čekanja u redovima i sa garantovanim mestom. Dakle, umesto stresa odmah na startu, dovoljno je da spakujete torbu, dođete na stanicu i prepustite se vožnji. Na planinu stižete spremni za ono zbog čega ste i krenuli.

Kopaonik

Ako tražite kompletno skijaško iskustvo bez kompromisa, onda je Kopaonik najbolji izbor. Najveći ski centar u Srbiji godinama drži tu titulu sa razlogom: 55 kilometara uređenih staza, moderna infrastruktura i atmosfera koja privlači i rekreativce i one koji skijanje shvataju ozbiljno. Staze su razvrstane po težini, od blagih za početnike do zahtevnih crnih staza koje će ispuniti očekivanja najiskusnijih skijaša. Sistem žičara je efikasan, a najveći deo staza pokriven je sistemom za veštačko osnežavanje, što znači da sezona ne zavisi isključivo od prirodnog snega. Za one koji preferiraju skijanje pod reflektorima, tu je i noćno skijanje od 18 do 22 časa – idealna opcija ako želite da maksimalno iskoristite dan. Ali Kopaonik nije samo skijanje. Nacionalni park nudi veliki broj staza za zimske šetnje kroz četinarske šume, a sve popularniji postaju i noćni izlasci na sankanje. Wellness centri u hotelima nude savršen odmor nakon napornog dana - od sauna i đakuzija do profesionalnih masaža. Što se hrane tiče, na planini ćete naći sve. Od klasičnih planinskih specijaliteta poput kačamaka, jagnjećeg mesa i domaćih sireva, do fine-dining restorana sa savremenom ponudom. Obavezno probajte specijalitete sa roštilja u nekoj od konoba pored staze. Kombinacija hladnog vazduha i domaće hrane je nešto što čini zimovanje kompletnim.

Osim hotela, na Kopaoniku postoji i veliki izbor privatnog smeštaja. Apartmani i vikendice često nude sličan nivo komfora po znatno pristupačnijim cenama, posebno za porodice ili veće grupe. Autobuske linije iz Beograda saobraćaju svakodnevno, putovanje traje oko 5 sati, a detaljan red vožnje i cene možete pronaći na sajtu BAS. Sam centar je kompaktan i lako prohodan, pa vam po dolasku nije potrebna nikakva dodatna organizacija.

Zlatibor Zlatibor je druga destinacija na našoj listi. Mesto koje funkcioniše cele godine, ali zimi dobija posebnu draž. Ono što ga izdvaja od drugih srpskih planina jeste kombinacija skijaških sadržaja i urbane infrastrukture. Na Zlatiboru možete skijati ujutru, a popodne šetati uređenim centrom, piti kafu s pogledom na jezero ili se voziti najdužom panoramskom gondolom na svetu. Gold gondola je postala zaštitni znak ove planine. Devet kilometara trase povezuje centar sa ski centrom Tornik, a vožnja traje dvadesetak minuta što je dovoljno da upijete pogled na zlatiborske brežuljke prekrivene snegom. Na Torniku vas čeka pet staza prilagođenih različitim nivoima znanja. Sistem za veštačko osnežavanje garantuje dobre uslove tokom cele sezone.

Zlatibor nudi sadržaje i za one koji ne skijaju. Šetnje oko jezera, klizanje, vožnja kvadovima, kupovina domaćih proizvoda i rukotvorina, posete etno selima u okolini… Deca posebno vole Dino park i zip-line na Torniku koji radi i zimi. Gastronomska ponuda je bogata i raznolika. Zlatiborski specijaliteti dostupni su u brojnim restoranima i etno domaćinstvima. Za one koji preferiraju nešto drugačije, tu su i pizzerije, burgeri i internacionalna kuhinja. Što se smeštaja tiče, izbor je ogroman. Od hotela sa četiri zvezdice do privatnih apartmana i vikendica. Kao i na Kopaoniku, privatni smeštaj često predstavlja najbolji odnos cene i kvaliteta, naročito za porodice koje traže više prostora i mogućnost samostalne pripreme obroka. Autobuske linije iz Beograda za Zlatibor saobraćaju izuzetno često, tokom celog dana, što ovu destinaciju čini možda i najdostupnijom na našoj listi. Putovanje traje između 3 i 4 sata, u zavisnosti od toga za kojeg autoprevoznika se odlučite. Sve informacije o ruti, vremenu polaska i dostupnim mestima možete pronaći na sajtu BAS-a gde se i kupuju karte.

Tara Tara nije za one koji traže skijaške staze i noćni provod i to je upravo ono što je čini posebnom. Ova planina je za one koji zimovanje zamišljaju kao povlačenje u prirodu, duge šetnje kroz zasnežene šume i večeri pored kamina uz topli čaj.

U Nacionalnom parku Tara pronaći ćete verovatno najočuvaniju prirodu u Srbiji. Zimi, kada sneg prekrije četinare i vidikovci postanu još dramatičniji, ova planina se pretvara u nešto što najtačnije možemo nazvati zimskom bajkom - bez preterivanja. Vidikovac Banjska stena, sa pogledom na kanjon Drine i jezero Perućac, obavezan je za posetu. Do njega vodi lagana šetnja od Mitrovca, prohodna i zimi uz odgovarajuću obuću. Za aktivnije posetioce tu su sankanje, šetnje krpljama i splitboard skijanje uz instruktore. U okolini možete posetiti Šargansku osmicu i Drvengrad koji je potpuno drugačiji zimi. Hrana na Tari je priča za sebe. Domaćinstva nude autentične specijalitete poput gibanice, domaćeg hleba iz furune, kajmaka, suvih šljiva i obavezne rakije za dobrodošlicu. Restorani u Kaluđerskim Barama i na Mitrovcu imaju solidnu ponudu, a za poseban doživljaj potražite etno kuće koje nude večere uz otvoreno ognjište. Smeštaj na Tari podrazumeva uglavnom privatne kuće, brvnare i apartmane - često sa kaminom, pogledom na šumu i mirom koji je teško pronaći na drugim destinacijama. Hoteli postoje, ali prava čar Tare leži upravo u tim manjim objektima skrivenim među drvećem.

Do Tare sa BAS-a polazi autobus svakog jutra u 9 sati.

Pale (Jahorina i Ravna planina) Pale je možda neočekivan izbor na ovoj listi, ali upravo ta mala varoš na samo dvadesetak kilometara od Sarajeva predstavlja odličnu polaznu tačku za čak dva moderna skijališta: Jahorinu i Ravnu planinu. Jahorina je klasik. Olimpijska planina koja danas nudi 47 kilometara staza, dve gondole, pet žičara i noćno skijanje na 5 kilometara osvetljenih staza. Staze su raznovrsne, od širokih i blagih za početnike do onih najzahtevnijih na kojima su pre četiri decenije skijali učesnici zimskih olimpijskih igara. Atmosfera je živa, sa brojnim restoranima i kafićima direktno na stazama gde možete napraviti pauzu, ali i izaći u noćni provod po čemu je Jahorina poznata. Ravna planina je nešto manje skijalište, ali je pravo otkriće koje i te kako vredi posetiti. Prva gondola u Bosni i Hercegovini, 12,5 kilometara staza sa FIS homologacijom i noćno skijanje svake večeri. Nalazi se bukvalno 2 kilometra od centra Pala, što znači da je izuzetno pristupačna. Cene su niže nego na Jahorini, gužve manje, a kvalitet staza i usluge na vrhunskom nivou. Za one koji traže dobro skijanje bez preterane gužve ovo je idealna opcija.

Obe planine nude odličnu hranu. Na Jahorini su popularni ćevapi, pite i domaći sir, a restoran "Koliba Gondola" na Ravnoj planini ima kapacitet od 300 mesta i nudi tradicionalne bosanske specijalitete uz pogled na staze. Smeštaj možete naći i na samim planinama i u Palama. Privatni apartmani su brojni i pristupačni, a blizina oba skijališta znači da možete lako kombinovati dane na Jahorini i Ravnoj planini. Autobuske linije iz Beograda za Pale saobraćaju redovno, a sam put traje oko šest sati. Po dolasku u Pale, transfer do oba skijališta je lak, brz i čest. Ravna planina se nalazi praktično na obodu Pala, dok je Jahorina udaljena nekih petnaestak minuta vožnje.

Divčibare Ako nemate vremena za višednevno zimovanje, a želite da osetite sneg, probate novu ski opremu ili naučite osnove skijanja, onda su Divčibare savršeno rešenje. Samo tri sata vožnje od Beograda, pristupačne cene i opuštena atmosfera čine ih idealnim za vikend izlet ili prvi susret sa zimskim sportovima.

Skijalište nije ogromno, ali nudi dovoljno za dnevnu dozu zimskih radosti. Staza na Crnom vrhu duga je 850 metara, pripada crvenoj kategoriji i namenjena je nešto iskusnijim skijašima. Za početnike i decu tu je staza Centar, dužine 600 metara, sa blagim nagibom i školom skijanja. Opremu možete iznajmiti na licu mesta, a instruktori su dostupni za časove. Ono što Divčibare čini posebnim jeste pristupačnost - i geografska i finansijska. Ovde još uvek nema puno glamuroznih hotela, ali ćete naći autentičnu planinsku atmosferu, odličnu hranu u lokalnim restoranima i očuvanu prirodu i mir. Za one koji ne skijaju, Divčibare nude šetnje kroz šume, sankanje i jednostavno uživanje u svežem planinskom vazduhu. Popularno je i zimsko jahanje i vožnja kvadovima po okolnim stazama. Hrana je klasična srpska planinska kuhinja što znači kajgana sa slaninom, pasulj, roštilj, pečenje, palačinke… Cene su pristupačne, porcije izdašne, a domaćini gostoljubivi.

Smeštaj je pretežno u privatnim vilama i apartmanima, još uvek po povoljnijim cenama nego na nekim popularnijim destinacijama. Za vikend sa porodicom ili ekipom prijatelja, Divčibare su odlična opcija. Sve informacije o polascima, rutama, cenama i dostupnim mestima u autobusima lako možete pronaći na sajtu BAS-a.

Dakle, bilo da tražite ozbiljno skijanje na Kopaoniku, porodični odmor na Zlatiboru, mir i prirodu Tare, pristupačnost Divčibara ili kombinaciju dve planine iz jedne tačke na Palama - izbor je veliki, a sve opcije lako i jednostavno dostupne. Do svake se može stići jeftino, bez stresa i bez potrebe da vozite po zimskim uslovima. Autobuske linije iz Beograda saobraćaju redovno, karte se kupuju online, a vi stižete odmorni i spremni za planinu.