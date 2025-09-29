SKUPLJE OSIGURANJE, TEHNIČKI PREGLEDI, RASTU CENE GORIVA! Za kršenje novih pravila EU slede visoke kazne
Ova pravila, osim što će vozačima nametnuti veće troškove imaju i neke pozitivne strane.
Euro 7 – nova emisijska norma
Od 29. novembra 2026. počinje primena norme Euro 7 za nove modele automobila i lakih dostavnih vozila, a od kraja 2027. za sve nove registracije. Za autobuse i kamione važiće od 2028/2029. godine.
Novina je detaljnije praćenje ultrafinih čestica od 10 nanometara kod svih benzinskih motora, kao i regulacija emisija od guma i kočnica (od 2035). Sistemi za izduvne gasove moraće da rade najmanje 160.000 km ili 8 godina.
Za električne i hibridne automobile uvode se i pravila o trajnosti baterija. Takođe, biće pooštrene mere nadzora kako bi se sprečavale manipulacije podacima.
eCall – automatski poziv u slučaju nesreće
Od 1. januara 2026. svi novi modeli automobila i lakih dostavnih vozila moraće da imaju modernizovani eCall sistem (NG eCall) koji više ne koristi zastarele 2G i 3G mreže.
Od 1. januara 2027. nijedno novo vozilo bez tog sistema neće moći da se registruje.
Zamena vozačkih dozvola
Vozačke dozvole izdate između 1999. i 2001. moraju se zameniti do 19. januara 2026. Novčana kazna za nevažeću dozvolu je 10 evra, a ko ne dostavi novu policiji – dobija dodatnu kaznu.
Nova dozvola važi 15 godina, cena je 25 evra.
Dozvole izdate između 2002. i 2004. moraju se zameniti do 19. januara 2027.
Tehnički pregled
Ako imate plavu TÜV nalepnicu, 2026. morate na tehnički. Ako prođete pregled, dobićete braon nalepnicu i sledeći pregled je 2028.
Kazne za kašnjenje:
– do 2 meseca: 15 evra
– 2–8 meseci: 25 evra
– preko 8 meseci: 60 evra + 1 kazneni bod
Tahografi za laka dostavna vozila
Od 1. jula 2026. vozila od 2,5 do 3,5 t koja se koriste u međunarodnom transportu moraće da imaju pametne tahografe 2. generacije.
Izuzetak su vozila za lične potrebe i unutrašnji prevoz kada vožnja nije osnovno zanimanje.
Tahografi beleže vreme vožnje i odmora, prelazak granica i pokušaje manipulacije. Kazne su visoke, a moguća je i zabrana vožnje.
Osiguranje vozila
Od 2026. menja se klasifikacija vozila po vrstama i regijama:
– oko 10 miliona vozača pogođeno je promenama
– 5,9 miliona plaćaće skuplje osiguranje
– 4,5 miliona dobiće niže premije
U 51 regiji osiguranje će poskupeti.
Cene goriva
Od 1. januara 2026. stupa na snagu novi CO₂ porez: 55–65 evra po toni CO₂ (bez PDV-a).
Ako bude 65 €/t, cene rastu:
– benzin +18,6 centi po litru
– dizel +20,5 centi po litru
Deutschlandticket
Od januara 2026. cena raste sa 58 na 63 evra mesečno (+8,6%). Važi za lokalni i regionalni prevoz širom Nemačke. Pokrajine mogu davati popuste učenicima, studentima i socijalno ugroženima.
Službena vozila i porezi
Od 1. jula 2025. povećava se prag za povoljnije oporezivanje električnih službenih vozila sa 70.000 na 100.000 evra.
– do 100.000 €: oporezuje se 0,25 % mesečno
– iznad 100.000 €: 0,5 %
– vozila na benzin/dizel: ostaje 1 %
Takođe se uvodi mogućnost posebne amortizacije za električna vozila kupljena između juna 2025. i januara 2028.
Dakle, od 2026. vozače očekuju stroža pravila i veći troškovi: nova emisijska norma Euro 7, modernizovani eCall, obavezna zamena dozvola, skuplje osiguranje i gorivo, kao i viša cena javnog prevoza. Sve ove mere imaju cilj da obezbede bezbedniji i ekološki održiviji saobraćaj, ali će za vozače značiti i dodatne obaveze.
Kurir Biznis/Telegraf/Fenix