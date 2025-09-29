Slušaj vest

Ova pravila, osim što će vozačima nametnuti veće troškove imaju i neke pozitivne strane.

Euro 7 – nova emisijska norma

Od 29. novembra 2026. počinje primena norme Euro 7 za nove modele automobila i lakih dostavnih vozila, a od kraja 2027. za sve nove registracije. Za autobuse i kamione važiće od 2028/2029. godine.

Novina je detaljnije praćenje ultrafinih čestica od 10 nanometara kod svih benzinskih motora, kao i regulacija emisija od guma i kočnica (od 2035). Sistemi za izduvne gasove moraće da rade najmanje 160.000 km ili 8 godina.

Za električne i hibridne automobile uvode se i pravila o trajnosti baterija. Takođe, biće pooštrene mere nadzora kako bi se sprečavale manipulacije podacima.

eCall – automatski poziv u slučaju nesreće

Od 1. januara 2026. svi novi modeli automobila i lakih dostavnih vozila moraće da imaju modernizovani eCall sistem (NG eCall) koji više ne koristi zastarele 2G i 3G mreže.

Od 1. januara 2027. nijedno novo vozilo bez tog sistema neće moći da se registruje.

Zamena vozačkih dozvola

Vozačke dozvole izdate između 1999. i 2001. moraju se zameniti do 19. januara 2026. Novčana kazna za nevažeću dozvolu je 10 evra, a ko ne dostavi novu policiji – dobija dodatnu kaznu.

Nova dozvola važi 15 godina, cena je 25 evra.

Dozvole izdate između 2002. i 2004. moraju se zameniti do 19. januara 2027.

Tehnički pregled

Ako imate plavu TÜV nalepnicu, 2026. morate na tehnički. Ako prođete pregled, dobićete braon nalepnicu i sledeći pregled je 2028.

Kazne za kašnjenje:

– do 2 meseca: 15 evra

– 2–8 meseci: 25 evra

– preko 8 meseci: 60 evra + 1 kazneni bod

Tahografi za laka dostavna vozila

Od 1. jula 2026. vozila od 2,5 do 3,5 t koja se koriste u međunarodnom transportu moraće da imaju pametne tahografe 2. generacije.

Izuzetak su vozila za lične potrebe i unutrašnji prevoz kada vožnja nije osnovno zanimanje.

Tahografi beleže vreme vožnje i odmora, prelazak granica i pokušaje manipulacije. Kazne su visoke, a moguća je i zabrana vožnje.

Osiguranje vozila

Od 2026. menja se klasifikacija vozila po vrstama i regijama:

– oko 10 miliona vozača pogođeno je promenama

– 5,9 miliona plaćaće skuplje osiguranje

– 4,5 miliona dobiće niže premije

U 51 regiji osiguranje će poskupeti.

Cene goriva

Od 1. januara 2026. stupa na snagu novi CO₂ porez: 55–65 evra po toni CO₂ (bez PDV-a).

Ako bude 65 €/t, cene rastu:

– benzin +18,6 centi po litru

– dizel +20,5 centi po litru

Deutschlandticket

Od januara 2026. cena raste sa 58 na 63 evra mesečno (+8,6%). Važi za lokalni i regionalni prevoz širom Nemačke. Pokrajine mogu davati popuste učenicima, studentima i socijalno ugroženima.

Službena vozila i porezi

Od 1. jula 2025. povećava se prag za povoljnije oporezivanje električnih službenih vozila sa 70.000 na 100.000 evra.

– do 100.000 €: oporezuje se 0,25 % mesečno

– iznad 100.000 €: 0,5 %

– vozila na benzin/dizel: ostaje 1 %

Takođe se uvodi mogućnost posebne amortizacije za električna vozila kupljena između juna 2025. i januara 2028.

Dakle, od 2026. vozače očekuju stroža pravila i veći troškovi : nova emisijska norma Euro 7, modernizovani eCall, obavezna zamena dozvola, skuplje osiguranje i gorivo, kao i viša cena javnog prevoza. Sve ove mere imaju cilj da obezbede bezbedniji i ekološki održiviji saobraćaj, ali će za vozače značiti i dodatne obaveze.