U Ministarstvu finansija započet je rad na programu novih ekonomskih mera koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a koje su, prema njegovim rečima, ključne za unapređenje kvaliteta života građana.

Kako se navodi, nedelja u Ministarstvu počinje radnim sastankom sa timom posvećenim upravo ovom pitanju. Nove mere predstavljaju odgovor države na potrebe običnih građana – onih koji vredno rade, ali i dalje teško žive, uprkos kontinuiranom podizanju životnog standarda.

Foto: Marko Karović

Predviđanja su da će prosečna neto zarada u Srbiji u decembru 2025. godine iznositi 1.022 evra, dok je 2012. godine bila svega 366 evra. Dakle, prosečna plata u Srbiji utrostručena je za samo nešto više od jedne decenije.

Prema projekcijama, ovaj rast će se nastaviti, pa će već 2027. godine prosečna neto zarada iznositi oko 1.400 evra, što Srbiju svrstava među zemlje sa najbržim rastom plata u regionu.

Foto: BoBa Nikolić

Ministar finansija Siniša Mali nedavno je podsetio na podizanje minimalne zarade u Srbiji na 500 evra uz najavu novog povećanja minimalca na 550 evra već od 1. januara 2026. godine.

- Da ljudi razumeju, mi smo 1. januara ove godine povećali minimalnu zaradu 13,7%. Sada, vanredno povećanje od 1. oktobra, još 9,4%, kada uradimo i kada dogovorimo ovo povećanje od 1. januara naredne godine, to je kumulativno povećanje minimalne zarade u Republici Srbiji od 37%, samo za 12 meseci - izjavio je Mali ranije ove godine.

Kako bi država izašla u susret poslodavcima i rasteretila njihovo poslovanje, Mali je najavio i povećanje neoporezivog dela dohotka sa 28.423 dinara na 34.221 dinar.

Plan je da se do kraja 2027. godine dostigne iznos od 650 evra.

- Sada idemo dalje, kako bismo mogli da dostignemo iznos od 650 evra do kraja 2027. godine. Trudimo se da radimo i gradimo, dok oni blokiraju, ruše i uništavaju ovu zemlju, i u ekonomskom, ali i u svakom drugom smislu. Kako bismo nastavili ovim putem, od presudnog značaja je da sačuvamo mir i stabilnost - istakao je Mali.