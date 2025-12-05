Upitan o mogućem datumu otvaranja klastera 3 u pregovorima Srbije i EU, Fon Bekerat je rekao da je Evropska komisija već utvrdila da su uslovi ispunjeni, ali da je sad odluka na državama članicama.

- Države članice će detaljno razmotriti obaveze Srbije u oblasti reformi, posebno u domenu osnovnih prava i vladavine prava, ali i u oblastima kao što su energetika, usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, kao i dijalog Beograda i Prištine - rekao je Fon Bekerat.