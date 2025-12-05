Andreas fon Bekerat za Biznis Kurir: EU ponudila Srbiji snažnu podršku u energetskoj diversifikaciji
Dodao je da je za njegovo pretvaranje u realan rast neophodno ubrzati ključne reforme. Fon Bekerat je juče prisustvovao otvaranju konferencije "Serbia Investment Compass", koja se u organizaciji Saveta evropskih poslovnih udruženja i komora (CEBAC) održala u Ambasadi Italije.
- Vidimo potencijal Srbije u mnogim oblastima, u IT sektoru, poljoprivredi, biotehnologiji, kao i u dinamičnoj startap sceni koja može snažno da se razvija. Međutim, da bi se taj potencijal pretvorio u stvarnost, od presudne je važnosti da se ubrzaju neophodne reforme - rekao je Fon Bekerat.
Reforme
On je zahvalio CEBAC i evropskim poslovnim komorama na tome što "zastupaju iste reforme koje i Evropska unija smatra neophodnim", posebno u oblasti vladavine prava, pravosuđa, ali i u stvaranju boljeg poslovnog ambijenta smanjenjem birokratije i ograničavanjem prekomernog uticaja države na tržište.
Upitan o mogućem datumu otvaranja klastera 3 u pregovorima Srbije i EU, Fon Bekerat je rekao da je Evropska komisija već utvrdila da su uslovi ispunjeni, ali da je sad odluka na državama članicama.
- Države članice će detaljno razmotriti obaveze Srbije u oblasti reformi, posebno u domenu osnovnih prava i vladavine prava, ali i u oblastima kao što su energetika, usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, kao i dijalog Beograda i Prištine - rekao je Fon Bekerat.
- Važno je istaći da i poslovna zajednica traži iste reforme kao i EU. Najvažnije je, međutim, da se te reforme sprovode zbog građana Srbije - posebno u oblastima koje nazivamo osnovama: ljudska prava, vladavina prava, sloboda medija, izborni okvir - dodao je on.
EU pomaže Srbiji u energetici
Govoreći o energetici, ambasador je istakao da je "postalo apsolutno jasno da Rusija nije pouzdan snabdevač energijom za Srbiju i da ne deluje u interesu Srbije".
- Za razliku od Rusije, Evropska unija je ponudila snažnu podršku Srbiji u diversifikaciji energetskog uvoza - kako nafte, tako i gasa - rekao je Fon Bekerat.
On je podsetio da je jedan od najvažnijih rezultata posete predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen Srbiji bilo formiranje zajedničke radne grupe za energetiku, koja se već više puta sastala.
- Dosledno nudimo Srbiji podršku u pronalaženju pouzdanijih energetskih izvora od onih koje Rusija može da ponudi - naglasio je ambasador.
Na pitanje Biznis Kurira kako EU može da pomogne mali i srednjim preduzećima, Fon Bekerat kaže:
- Čvrsto verujemo da je dinamičan privatni sektor ključan za socio-ekonomski razvoj Srbije, jer dugoročno podstiče prosperitet, jača konkurentnost i otvara nova radna mesta. Evropska Unija je najveći podržavalac privatnog sektora u Srbiji, kombinujući bespovratna sredstva, kredite i garancije, uz snažan fokus na mala i srednja preduzeća. Do sada su srpske kompanije imale koristi od više od 250 miliona evra iz EU IPA fondova, čime je, zahvaljujući regionalnim programima i međunarodnim finansijskim institucijama, mobilisano oko 2,5 milijardi evra ukupnih investicija - rekao je Fon Bekerat.
- Srbija se menja, pa se samim tim menjaju i privredni sektori u fokusu. Italija se danas usmerava na nove oblasti u odnosu na tradicionalne - izjavio je ambasador Italije u Srbiji Luka Gori.
Prema njegovim rečima, posebno postaju važni energetska tranzicija, zelene tehnologije, kao i veštačka inteligencija.
- To su sektori u kojima vidimo veliki potencijal. Poljoprivreda i agrotehnologija takođe dobijaju sve veći značaj - naglasio je Gori.
Dodaje i da je potrebno da se stvori povoljniji ambijent, za čiju primenu su nadležni državni organi u Srbiji.
- Međutim, da bi ova podrška ostvarila svoj puni efekat, potrebno je da bude upotpunjena naporima Vlade na stvaranju podsticajnog okruženja za mala i srednja preduzeća. Sprovođenje reformi povezanih sa procesom pristupanja Srbije EU ostaje najefikasniji put ka unapređenju poslovnog okruženja, a EU u potpunosti stoji uz Srbiju na tom putu. Reforme na koje se Srbija obavezala u okviru Reformske agende koja prati Plan rasta EU za Zapadni Balkan bi omogućile postizanje ovog cilja. Zato podrška malim i srednjim preduzećima nije samo ekonomski prioritet. Ona je u središtu naše zajedničke vizije prosperitetne, integrisane i stabilne Evrope, u kojoj Srbiju vidimo kao buduću članicu EU.