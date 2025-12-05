Slušaj vest

Voćne rakije, suvo meso i pršuta, kačkavalji, čejevi, med, ajvari, džemovi, narodna nošnja, ćilimi, pletene lutke, ručno rađen nakit, domaći kočali i pogače, medenjaci... samo su deo bogate ponude koju je više od 300 izlagača predstavilo na 19. Međunarodnom sajmu etno hrane i pića koji je otvoren danas i koji će trajati do 7. decembra.

Za svačiji ukus bilo je po nešto poteklo iz domaće proizvodnje privatnih poljoprivednih gazdinstava, a neki od rariteta koje je ekipa Kurir Biznisa pronašla su domaće crno i belo bino od zove, slatkog od čvaraka i upakovane "vlaške magije", pa do domaće vodnjike i proizvoda od crnog godžija.

19. Međunarodni sajam etno hrane i pića Foto: Slavica Čolić

Posetioci su imali priliku i da uživo vide kako se sprema svrljiški belmuž, a oni koji su imali strpljenja da čekaju sat i po dok se skuva, mogli su i da ga probaju.

Kuvanje svrljiškog belmuža Foto: Kurir

Na štandu prepunim štrudli sa makom, orasima i višnjama zatekli smo radnicu proizvodnje domaćih kolača i štrudli "Krancla" iz Čuruga, koja je bila poprilično zazeta pakovanjem štrudli brojnim mušterijama koje su već prvog dana došle da posete sajam.

1/4 Vidi galeriju Na 19. Međunarodnom sajmu etno hrane i pića na štandu "Krasncla" posetioci su mogli da kupe različite domaće štrudle Foto: Slavica Čolić

- Mi smo poznati po štrudlama koje pravimo sa makom, orasima i višnjama. Cena študli sa makom i višnjama je 900 dinara za kilogram, dok ova sa orasima košta 1.100 dinara - rekla nam je ljubazna malda prodavačica.

Vrlo živopisan je i štand Udruženja žena centralnog Kosova "Tradicija kroz vekove" iz sela Batose kod Gračanice koje su izložile ručne radove i tradicionalne specijalitete sa Kosova.

1/4 Vidi galeriju Štand Udruženja žena Centralnog Kosova "Tradicija kroz vekove" Foto: Kurir/Slavica Čolić, Slavica Čolić

- Mi smo posvećeni očuvanju tradicionalnih običaja i hrane. Ovde smo izložile domaće pite, tradicionalne kosovske pogače, š. Proizvodimo zimnicu, liekre, med, sve što seoska domaćinstva mogu da prizvedu zato što se jako teško dole živi i živi se samo od svog rada - rekla nam je Danijela Simonović Vidić.

Na štandu etno kuće "Katarina" u nardonoj nošnji ljubazno nas je dočekao Živorad Jovanović iz Kaone kod Kučeva koji nam je prestavio svoje proizvode od kukuruznog brašna, per svega ksčamak koje je prodavao na kriške.

1/5 Vidi galeriju Na štandu Etno kuće "Katarina" Živorad Jovanović predstavlja kačamak i rakiju sa zlatom Foto: Kurir/Slavica Čolić, Slavica Čolić



- Moja etno kuča Katarina izraže proizvode od belog i žutog kukuruznog brašna i kačamak. Kačamak prodajemo na kriške od 50 grama koja košta 70 dinara. Kukuruzno belo brađno košta 400 dinara, a žuto 350 dinara po kilogramu. Kukuruzno brašno proizvodimo mi od našeg kukuruza na našim njivama, nema pesticida i herbicida. Ručno ga kopamo, nema veštačkih žubriva, a kada ga oberemo meljemo ga u našoj vodenici potočari. Prodajemo i razna slatka, slatko od paradajza, slatko od maslačka, jagode. Proizvodimo i razne rakije medovača, orahovača, liker od višnje i liker od jagode. A karateristično za nas je i što pravimo rakiju sa zlatom - kaže za Kurir Biznis Živorad.

BROJKE

300 izlagača učestvuje na 19. Međunarodnom sajmu etno hrane i pića

550 dinara iznosi cena pojedinačne ulaznice

400 dinara koštaju grupne uzlaznice

900 dinara košta porodična karta

250 dinara koštaju ulaznice za penzionere

200 dinara po satu je cena parkinga za automobile

Mali proizvođači su šansa za našu zemlju

Na otvaranju sajma ministar bez portfelja zadužen za oblast unapređenja razvoja nedovoljno razvijenih opština Novica Tončev je istakao da su mali proizvođači šansa za našu celu zemlju i da je taj sajam prilika da privatni preduzetnici predstave svoje proizvode i ostvare ekonomski napredak.

On je istakao da etno proizvodnja ima uticaj na razvoj lokalnog turizma i dodao da se svaki put poveća broj mladih koji se bave prozivodnjom tradicionalnih prozivoda.

- Na taj način su motivisani da ostanu u svoje sredine što dovodi do očuvanja našeg identiteta i naše zajednice. Da prozivođačima ostane što manje, a posetioci da kupe što više - zaključio je Tončev.

Štand sa ručno heklanim igračkama Foto: Slavica Čolić

Nije običan sajam

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stana Božović izrazila je zadovoljstvo što prisustvuje ovako važnom sajmu i istakla da to nije običan sajam.

Ovo nije običan sajam hrane, nego sajam koji promoviše našu Srbiju, našu tradiciju i običaje - rekla je Božovićeva.

Gradski sekretar za poljoprivredu Savo Pavičić pozdravio je prisutne i zahvalio organizatorima Sajma koji, kako je rekao, posećuje sve veći broj izlagača.