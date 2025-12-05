Dinar danas neznatno menja vrednost prema evru i zvanični srednji kurs je 117,3858 dinara za evro , saopštila je Narodna banka Srbije.

Dinar danas prema evru vredi 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, a 0,4 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku ove godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabiji bio kada je za evro bilo potrebno izdvojiti 117,4155 dinara.