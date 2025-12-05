Slušaj vest

Dinar danas prema evru vredi 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, a 0,4 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku ove godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je dinar najslabiji bio kada je za evro bilo potrebno izdvojiti 117,4155 dinara.

Biznis Kurir

Novčanice dinara
novac
novčanik pun para
Narodna banka Srbije