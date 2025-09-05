Slušaj vest

Svetske cene hrane su se u avgustu zadržale na najvišem nivou od februara 2023. godine, pošto je poskupljenje biljnih ulja, mesa i šećera nadmašilo pad cena žitarica i mlečnih proizvoda, objavila je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO).

Vrednost indeksa svetskih cena hrane , odnosno prehrambenih proizvoda (FFPI) za avgust iznosi 130,1 poen, što je neznatno više u odnosu na julskih 130 poena, navodi FAO.

Indeks koji meri cene biljnih ulja porastao je mesečno za 1,4 odsto na 169,1 poen, što je najviši nivo od jula 2022. Rastu su doprineli palmino, suncokretovo i ulje repice, dok je sojino ulje blago pojeftinilo zbog dobre prognoze roda soje u sezoni 2025/26.

Meso je dostiglo novi rekord – indeks je porastao za 0,6 odsto na mesečnom nivou i čak za 4,9 odsto u odnosu na avgust 2024, na 128 poena. Najviše su poskupeli goveđe i ovčije meso, zahvaljujući snažnoj tražnji iz SAD i Kine, dok su cene svinjskog mesa ostale stabilne, a živinskog pale zbog velikih izvoznih viškova iz Brazila.

Šećer je nakon pet uzastopnih meseci pada blago poskupeo za 0,2 odsto na 103,6 poena, ali je i dalje za devet odsto jeftiniji nego u avgustu 2024. Rast cena podstaknut je slabijim prinosima šećerne trske u Brazilu i većom potražnjom iz Kine, ali ga je ublažila dobra prognoza roda u Indiji i Tajlandu.

Vrednost indeksa cena žitarica pala je za 0,8 odsto međumesečno i za 4,1 odsto međugodišnje na 105,6 poena, najviše zbog obilne ponude pšenice iz Evropske unije i Rusije i slabe potražnje u Aziji i Severnoj Africi. Nasuprot tome, cene kukuruza nastavile su rast treći mesec zaredom.

Pored toga, vrednost indikatora mlečnih proizvoda pala je mesečno za 1,3 odsto na 152,6 poena, ali cene su i dalje za 16,2 odsto više nego u istom mesecu lane.

Ukupna vrednost indeksa svetskih cena prehrambenih proizvoda (FFPI) za avgust porasla je za 6,9 odsto međugodišnje, ali je istovremeno za 18,8 odsto manja u odnosu na vrhunac iz marta 2022. godine, dodaje se u izveštaju na veb stranici FAO.