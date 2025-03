Nameštaj je mnogo više od funkcionalnog predmeta u domu. On odražava stil i ukus vlasnika i čini da se, u prostoru za koji ste ga namenili, osećate kao u svom domu. Još ukoliko postoji mogućnost da učestvujete u procesu njegovog diznajniranja onda je razumljivo da takav “komad” ima i jedinstvenu i unikatnu vrednost. Mesto gde se takve želje realizuju zove se Darijana, a njihova priča traje bezmalo tri decenije .

– Naša mama Dušica je započela prodaju 1997. godine , u malom salonu u kojem je prodavala nameštaj drugih proizvođača. U to vreme njih je bilo malo, ali je zato bilo puno reklamacija . U jednom trenutku odlučila je da pokrene sopstvenu proizvodnju. Prvi naš komad nameštaja koji smo napravili i prodali, mama je nacrtala na papiru kupcu koji je došao u radnju . Ispričala mu je u kojoj boji može da bude, od kog materijala, kako može da izgleda. Dala je rok za izradu mesec dana, a da u tom trenutku nije imala bukvalno ništa. Ni prostor za proizvodnju, ni majstore, ni konac, ni drvo – priča Emilija Stanić po kojoj je taj prvi komad nameštaja dobio ime .

Izazovi su sastavni deo puta ka uspehu

Poizvodnja je započeta u nedovršenoj kući jednog porodičnog prijatelja. Uprkos izazovima posao je rastao, a do 2002. godine imali su već oko 50 zaposlenih . Tada je Dušica odlučila da otvori salon u Ruzveltovoj ulici u Beogradu, što će, ispostaviće se, biti ključni trenutak za biznis.

Razumevanje za klijente uvek na prvom mestu

– Desilo se na primer da je kupac poručio ugaonu garnituru u plišu, potpuno ne poznajući karakteristike tog materijala, ne znajući da se pliš “šara” kada pređete rukom ili od sedenja. Sećam se da se vratio sa molbom da mu pomognemo jer njegova žena ne želi ni da čuje da se to unese u stan. Imali smo razumevanja i rekli da ćemo im napraviti novu. Ovu postojeću smo vratili u izložbeni salon i ona je vremenom dobila novog vlasnika – kažu one.

Oko 70% njihovih klijenata su stari kupci ili oni koji dolaze preko preporuke. Uglavnom su to porodice koje cene kvalitet i dugotrajnost nameštaja. Deo klijenata čine i vlasnici hotela i apartmana, pa Darijana nameštaj krasi i ugostiteljske objekte u Beogradu, Sloveniji, Crnoj Gori .

– To je jedan model svedenih linija, suptilan i ravan, nije bilo takvog kad se pojavio. U to vreme su bile još oble linije, materijali teški, a boje tamnije. Njega je mama nazvala po najmlađoj sestri. Sećam se da smo ga stavili u izlog i odmah je postao omiljen – objašnjavaju one.